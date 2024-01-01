LogSnag

LogSnag

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: logsnag.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LogSnag على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LogSnag هي أداة مرنة لتتبع الأحداث تتيح لك البقاء مطلعًا على منتجك.

الموقع الإلكتروني: logsnag.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LogSnag. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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