WebCatalog
Logseq

Logseq

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الموقع الإلكتروني: logseq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Logseq على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قاعدة معارف محلية أولى يمكن مزامنتها باستخدام Git.

الموقع الإلكتروني: logseq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Logseq. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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