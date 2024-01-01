Logomaster

Logomaster

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الموقع الإلكتروني: logomaster.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Logomaster على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Logomaster.ai هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين بما في ذلك المحترفين والشركات الناشئة والشركات والمؤسسات للمساعدة في تصميم شعارات فريدة ومهنية. ليست هناك حاجة لمهارات التصميم لأن المنصة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام. تحتوي الأداة على ميزة مميزة لتخصيص الشعارات بناءً على تفضيلات المستخدم. ويحقق ذلك من خلال إنشاء تصميمات قائمة على الذكاء الاصطناعي وفقًا لنوع الصناعة وتفضيلات النمط التي أدخلها المستخدم، والسماح للمستخدم بتحسين التصميم الذي اختاره بشكل أكبر. تضمن الأداة أيضًا سهولة الاستخدام من خلال السماح للمستخدمين بتنزيل شعارهم النهائي بتنسيقات عالية الجودة مناسبة للاستخدام الرقمي والمطبوع. فهو يوفر شعارات خالية من حقوق الملكية لأي غرض تجاري أو غير تجاري، مما يزيد بشكل كبير من قيمته للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. توفر المنصة أيضًا قوالب وموارد متنوعة لراحة المستخدم. وأخيرًا، فهو متعدد اللغات، ويدعم مجموعة واسعة من اللغات وبالتالي يخدم جمهورًا عالميًا.

الموقع الإلكتروني: logomaster.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Logomaster. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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