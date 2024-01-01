إن خبرتنا في توفير برامج ERP المتكاملة وبرامج البيع بالتجزئة ونقاط البيع لآلاف العملاء حتى الآن، ساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم. تتميز حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي طورتها شركة LOGIC بمرونتها وقابلية التوسع للمساعدة في نمو الأعمال التجارية للعملاء في المستقبل. تساعد الحلول الفعالة من حيث التكلفة والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات وقطاعات محددة، المشاريع التجارية المتوسطة والكبيرة على معالجة المشكلات ومراجعة أداء الأعمال والمساعدة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية لتحقيق الازدهار في الأسواق. تم تطوير مجموعتنا المتنوعة من البرامج لتناسب الجوانب والمجالات المتنوعة في الأعمال التجارية. بدلاً من الحلول العامة ذات الحجم الواحد التي تناسب الجميع، تشتمل محفظتنا على تطبيقات برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالصناعة، والخاصة بالقطاع الرأسي، والخاصة بالوحدة والتي تتوفر بشكل شامل ضمن مجموعة من حلول LOGIC. يقع المقر الرئيسي للشركة في موهالي، البنجاب، وتمتلك الشركة مرافقها التشغيلية الخاصة والمكاتب الفرعية والشركاء المرتبطين بها في كل المدن الكبرى في الهند. مجهزة بأسطول من المهنيين ذوي المهارات والمؤهلات الاستثنائية، نحن الرواد في تقديم أفضل الحلول في شكل تخطيط موارد المؤسسات والبرامج والتطبيقات الخاصة بالرأس والتي تسد الفجوة بين المتاجر والمقر الرئيسي، مما يسهل الوصول إلى الواقع البيانات والمعلومات الزمنية عبر المراحل المختلفة. ولتبرير شعار LOGIC، تركز الحلول والخدمات على إلهام الأسواق وAspire Businesss. على مدار عشرين عامًا تقدميًا، تمكنا كشركة من تحقيق أفضل النتائج في مجال الصناعة من خلال تقديم حلول أعمال على قدم المساواة لعملائنا. نحن نفخر بترسيخ ثقة عملائنا وشركائنا الكرام ونشارك فرحة النجاح والإنجازات مع كامل الأخوة المرتبطين بـ LOGIC ERP.

الموقع الإلكتروني: logicerp.com

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