بدائل - Loclweb
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
HighLevel
gohighlevel.com
منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
ConnectWise Manage
connectwise.com
إدارة ConnectWise: برنامج أتمتة الخدمة الاحترافية (PSA) لتشغيل أعمال MSP الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك باستخدام حل PSA الذي أثبت كفاءته.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
ConnectWise Home
connectwise.com
يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
OneSignal
onesignal.com
الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Insightly
insightly.com
إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
vcita
vcita.com
يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |
Drip
drip.com
قم ببناء تجارب مخصصة للعملاء، وحقق المزيد من الإيرادات، وانتقل بإستراتيجية التسويق الخاصة بك إلى المستوى التالي باستخدام Drip.
Sendcloud
sendcloud.com
قم بأتمتة عملية الشحن الخاصة بك مع تقديم أفضل تجربة توصيل. يمكنك الاتصال بسهولة بأكثر من 80 شركة نقل عبر برنامج الشحن الرائد.
Ontraport
ontraport.com
قم بأتمتة التسويق الخاص بك وتوصيله وتحسينه باستخدام Ontraport - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة التسويق المصممة لتشغيل أعمالك.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Mautic
mautic.org
مجتمع ماوتيك دعم أكبر مشروع لأتمتة التسويق مفتوح المصدر في العالم
Simplero
simplero.com
أصبح عملك على الإنترنت بسيطًا يمنحك Simplero جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مشروع تعليمي ناجح عبر الإنترنت وتنميته، كل ذلك في مكان واحد.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
Kizen
kizen.com
يمنح Kizen فرق المبيعات والتسويق والخدمة من أي حجم ميزة من خلال ربط جميع بياناتك بالأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي القوي.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Activepieces
activepieces.com
أداة أتمتة الأعمال مفتوحة المصدر ومجانية ومستضافة ذاتيًا بدون تعليمات برمجية. البديل المفتوح المصدر لـ Zapier.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Wishpond
wishpond.com
يُسهل Wishpond على المسوقين إنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وتتبع العملاء المحتملين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
يساعد BenchmarkONE الشركات على النمو من خلال برامج المبيعات والتسويق. نحن الحل الشامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق - وهو مصمم ليناسب الطريقة التي تعمل بها. يمكنك الوصول إلى العملاء وزيادة الإيرادات من خلال نظام SaaS سهل الاستخدام الخاص بنا.
User.com
user.com
User.com هو برنامج متقدم لأتمتة التسويق والمبيعات. نحن نساعد الشركات على تبسيط العمليات الداخلية وتنمية أعمالها بشكل أسرع.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واح...
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Springbot
springbot.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني. الإعلانات المدفوعة. معًا في منصة واحدة. يمكّن Springbot شركات التجارة الإلكترونية المتنامية من إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات المدفوعة في منصة واحدة.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
Sugar Market
salesfusion.com
يعتبر Sugar Market من SugarCRM (المعروف سابقًا باسم Salesfusion) عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تم تصميمها لتعمل من أجلك. اطلب عرضًا توضيحيًا!
Vero
getvero.com
برامج التسويق لمكدس البيانات الحديثة. أدوات مراسلة متعددة القنوات تغير قواعد اللعبة لمساعدة فرق التسويق والمنتجات على التواصل بسلاسة مع عملائهم.
Encharge
encharge.io
تتوافق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالسلوك مع أتمتة التسويق. أرسل رسائل بريد إلكتروني بناءً على ما يفعله الأشخاص على موقع الويب الخاص بك وقم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك عبر رحلة المستخدم. أول منصة لأتمتة التسويق للشركات الناشئة والشركات الرقمية التي تتكامل مع التطبيقات التي تستخدمها.
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
Acquia
acquia.com
Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
ConvergeHub
convergehub.com
يجمع ConvergeHub بين المبيعات والتسويق والخدمة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القوي الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الفوز بالمبيعات وإشراك العملاء.
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
Clientify
clientify.com
يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) على تحويل المزيد من جهات الاتصال إلى عملاء. بسيطة وقوية وفي لغتك. قم بتنظيم فريق المبيعات والتسويق الرقمي والفريق التجاري الخاص بك من خلال المنصة المفضلة لآلاف الشركات اللاتينية حول العالم.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Plumb5
plumb5.com
إطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. استخدم الإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق بسهولة. Plumb5 عبارة عن منصة لإشراك العملاء في الوقت الفعلي تساعد المسوقين على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم واستعادة المستخدمين من خلال استراتيجيات ال...
Maropost
maropost.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: مركز التحكم في استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك. [http://bit.ly/2mj2mMJ] مع Leadfox، برنامج أتمتة التسويق الخاص بنا، يمكنك نشر وتعظيم جميع أساليب التسويق الخاصة بك بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات والصفحات المقصودة والنوافذ المنبثقة واللافتات واختبارات A/B. يستخدمها آ...
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة ا...