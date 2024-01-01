Loadmill

Loadmill

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الموقع الإلكتروني: loadmill.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Loadmill على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تبسيط أتمتة الاختبار باستخدام نهج يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (AI API): إعادة تعريف اختبار الويب والهاتف المحمول والتحميل. الحل الشامل لتسخير الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة اختبار التشغيل الآلي هو الحل الأمثل لأتمتة الاختبار. تلغي منصتنا الحاجة إلى الأجهزة المادية، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. باستخدام Loadmill، يمكن لمديري ضمان الجودة أتمتة اختبارات الأجهزة المحمولة والويب والتحميل بسهولة وضمان الحصول على نتائج عالية الجودة. قل وداعًا لتبعية الجهاز ومرحبًا بأتمتة الاختبار المبسطة باستخدام Loadmill. تعرف على المزيد: https://www.loadmill.com احجز عرضًا توضيحيًا: https://www.loadmill.com/schedule-demo/ موقع الويب https://www.loadmill.com
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: loadmill.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Loadmill. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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