Livro de Reclamações

Livro de Reclamações

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الموقع الإلكتروني: livroreclamacoes.pt

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Livro de Reclamações، هي منصة رسمية في البرتغال تسمح للمستهلكين بتقديم الشكاوى والملاحظات حول السلع والخدمات التي تقدمها الشركات. وهو بمثابة نسخة إلكترونية من كتاب الشكاوى الورقي التقليدي، مما يوفر وسيلة مريحة وفعالة للمستهلكين للتعبير عن مخاوفهم وللشركات لمعالجتها. يلعب Livro de Reclamações دورًا حاسمًا في تعزيز حقوق المستهلك وتعزيز ممارسات الأعمال الأفضل من خلال توفير آلية شفافة ويمكن الوصول إليها لحل الشكاوى وتحسين رضا العملاء في البرتغال.

الموقع الإلكتروني: livroreclamacoes.pt

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