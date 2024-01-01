LiveOne

LiveOne

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الموقع الإلكتروني: liveone.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LiveOne على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LiveOne (NASDAQ:LVO) هي شركة وسائط رقمية عالمية مخصصة للموسيقى والترفيه الحي. LiveOne هو موطنك لمشاهدة الأحداث والمهرجانات الحية حول العالم بما في ذلك EDC Mexico 2019 ومهرجان Sziget وOn The Scene من ALTer EGO 2022 وFever 333 وMike Einziger من Incubus

الموقع الإلكتروني: liveone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LiveOne. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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