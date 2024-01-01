تعد Livedoor واحدة من منصات الوسائط الإعلامية الرائدة عبر الإنترنت في اليابان منذ إطلاقها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهي معروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وعروض المحتوى المتنوعة والمشاركة المجتمعية النشطة. فهو يوفر نطاقًا واسعًا من المحتوى بما في ذلك الأخبار والمدونات والتسوق والتمويل والمزيد. يستمر الموقع في التطور والتكيف مع تفضيلات المستخدم المتغيرة واتجاهات استهلاك الوسائط في الدولة.

الموقع الإلكتروني: livedoor.com

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