livedoor

livedoor

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: livedoor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من livedoor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد Livedoor واحدة من منصات الوسائط الإعلامية الرائدة عبر الإنترنت في اليابان منذ إطلاقها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهي معروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وعروض المحتوى المتنوعة والمشاركة المجتمعية النشطة. فهو يوفر نطاقًا واسعًا من المحتوى بما في ذلك الأخبار والمدونات والتسوق والتمويل والمزيد. يستمر الموقع في التطور والتكيف مع تفضيلات المستخدم المتغيرة واتجاهات استهلاك الوسائط في الدولة.

الموقع الإلكتروني: livedoor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ livedoor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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