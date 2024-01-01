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Litnerd هو برنامج قراءة عبر الإنترنت يضفي الحيوية على كتب الروضة وحتى الصف الخامس من خلال بث مباشر للممثلين في الفصل الدراسي. نحن ندمج اقتصاد المبدعين مع التعليم التقليدي، المكتمل بالكتب الإلكترونية وخطط الدروس. سوف يقوم ليتنيرد بتعليم 37 مليون طالب في المدارس الابتدائية في أمريكا كيفية القراءة.

الموقع الإلكتروني: litnerd.com

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