Litnerd

Litnerd

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الموقع الإلكتروني: litnerd.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Litnerd على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Litnerd هو برنامج قراءة عبر الإنترنت يضفي الحيوية على كتب الروضة وحتى الصف الخامس من خلال بث مباشر للممثلين في الفصل الدراسي. نحن ندمج اقتصاد المبدعين مع التعليم التقليدي، المكتمل بالكتب الإلكترونية وخطط الدروس. سوف يقوم ليتنيرد بتعليم 37 مليون طالب في المدارس الابتدائية في أمريكا كيفية القراءة.

الموقع الإلكتروني: litnerd.com

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