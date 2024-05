Lithos POS is an easy and powerful retail/restaurant point of sale software. A retail/restaurant POS software provides a wide range of services, including inventory management, customer loyalty, and accounting.

الموقع الإلكتروني: lithospos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lithos POS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.