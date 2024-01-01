Lithos POS

Lithos POS

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الموقع الإلكتروني: lithospos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lithos POS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Lithos POS is an easy and powerful retail/restaurant point of sale software. A retail/restaurant POS software provides a wide range of services, including inventory management, customer loyalty, and accounting.
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: lithospos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lithos POS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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