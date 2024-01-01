Liscio

Liscio

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: liscio.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Liscio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Liscio هو حل برمجي آمن قائم على السحابة على الويب والهواتف المحمولة يعمل على تبسيط التواصل مع العميل والتعاون. مع ميزات تشمل المراسلة الآمنة، ومشاركة الملفات وتخزينها بشكل آمن، وFirmView، وخدمة Firm-to-One، وتطبيقات الهاتف المحمول، وFrontDesk onboarding، والتوقيعات الإلكترونية، والمزيد، تستبدل Liscio البريد الإلكتروني والأوراق الضعيفة بمنصة تجربة عميل مشفرة ومتاحة فقط. يمكّنك من أن تصبح الشركة الاستباقية والحديثة التي يستحقها عملاؤك.
الفئات:
Business
برنامج بوابة العميل

الموقع الإلكتروني: liscio.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Liscio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Copilot

Copilot

copilot.com

Moxo

Moxo

moxo.com

Accelo

Accelo

accelo.com

SuperOkay

SuperOkay

superokay.com

Dock

Dock

dock.us

vcita

vcita

vcita.com

Onehub

Onehub

onehub.com

قد يعجبك أيضًا

Client Hub

Client Hub

clienthub.app

Hona

Hona

hona.com

Hona Business

Hona Business

hona.com

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Wire

Wire

wire.com

TitanFile

TitanFile

titanfile.com

Crypho

Crypho

crypho.com

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Disroot Mail

Disroot Mail

disroot.org

Sylaps

Sylaps

sylaps.com

QRClip

QRClip

qrclip.io

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية