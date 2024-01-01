Liscio هو حل برمجي آمن قائم على السحابة على الويب والهواتف المحمولة يعمل على تبسيط التواصل مع العميل والتعاون. مع ميزات تشمل المراسلة الآمنة، ومشاركة الملفات وتخزينها بشكل آمن، وFirmView، وخدمة Firm-to-One، وتطبيقات الهاتف المحمول، وFrontDesk onboarding، والتوقيعات الإلكترونية، والمزيد، تستبدل Liscio البريد الإلكتروني والأوراق الضعيفة بمنصة تجربة عميل مشفرة ومتاحة فقط. يمكّنك من أن تصبح الشركة الاستباقية والحديثة التي يستحقها عملاؤك.

الموقع الإلكتروني: liscio.me

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