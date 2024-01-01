يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Liquify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Liquify هي أداة تم تطويرها بواسطة وكالة Shopify وWebflow الألمانية Halbstark GmbH. ويهدف إلى توفير حل على مستوى المؤسسة لبناء متاجر Shopify مخصصة باستخدام Webflow.

الموقع الإلكتروني: liquify.pro

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