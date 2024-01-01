Lippincott

Lippincott

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الموقع الإلكتروني: lww.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد شركة Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins)، من شركة Wolters Kluwer Health - LWW، ناشرًا رئيسيًا للمعلومات والموارد الصحية المهنية، حيث تقدم خدماتها لمتخصصي الرعاية الصحية وطلاب الطب والمؤسسات. مع سمعة طويلة الأمد للجودة والسلطة في المجالات الطبية والرعاية الصحية، توفر LWW مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم التعليم والبحث والممارسة السريرية. LWW هو مصدر موثوق للمعلومات الطبية والرعاية الصحية، ومعروف بالتزامه بالجودة والدقة والابتكار. لا غنى عن مجموعتها الواسعة من المنتجات والخدمات لمتخصصي الرعاية الصحية والمعلمين والطلاب الذين يسعون جاهدين لتحقيق التميز في مجالاتهم.

الموقع الإلكتروني: lww.com

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