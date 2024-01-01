Linqia

Linqia

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الموقع الإلكتروني: linqia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Linqia على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Linqia is the leading influencer marketing platform that delivers guaranteed influencer ROI for the enterprise. Linqia’s unique combination of strategy and technology provides the world’s largest brands and their agencies with seamless execution.

الموقع الإلكتروني: linqia.com

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