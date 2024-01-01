بدائل - Linnworks
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Helium 10
helium10.com
بدءًا من البحث عن المنتجات والكلمات الرئيسية وحتى تحسين القائمة والتحليلات والمزيد. أدواتنا وتدريبنا يغطي احتياجاتك بغض النظر عن مكان وجودك في رحلة البيع الخاصة بك.
Jungle Scout
junglescout.com
منصتك الشاملة للبيع على أمازون.
Keepa
keepa.com
مخططات تاريخ أسعار أمازون، وتنبيهات انخفاض الأسعار، وساعات الأسعار، والانخفاضات اليومية، وإضافات المتصفح.
Sellerboard
sellerboard.com
تحليلات دقيقة للربح لبائعي أمازون.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Informed Repricer
informed.co
قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
Webgility
webgility.com
قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.
DelightChat
delightchat.io
قم بزيادة المبيعات وإدارة الدعم بسهولة - دعم عملاء القناة متعددة الاتجاهات - الرد على العملاء عبر جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة موحدة - WhatsApp وInstagram وFacebook والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. - التسويق عبر WhatsApp - أرسل عمليات بث ترويجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية...
ShipBob
shipbob.com
تحقيق التجارة الإلكترونية للمتاجر عبر الإنترنت. تُمكّن ShipBob الشركات من تقديم الشحن لمدة يومين وإدارة المخزون والطلبات والشحنات.
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
eDesk
edesk.com
يجمع برنامج خدمة عملاء التجارة الإلكترونية الخاص بـ eDesk بين جميع تفاعلات العملاء وبيانات الطلب في إدارة التذاكر بسهولة لفرق دعم العملاء. ابدأ اليوم.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: أداة البائع الكل في واحد من Amazon للحصول على PPC والكلمات الرئيسية والأرباح تم تصميم SellerApp لتمكين البائعين من البيانات والأتمتة الذكية والعمليات.
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
Perpetua
perpetua.io
البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
SellerLegend
sellerlegend.com
تحليلات أمازون القوية لمبيعات أمازون الخاصة بك استعد لاكتشاف التطبيق الأكثر قوة في السوق: جميع الأدوات المالية التي يحتاجها بائع أمازون لإدارة أعماله في مكان واحد! خذنا في رحلة مجانية 21 يومًا مجانيًا | خالية من المخاطر | يمكنك الإلغاء في أي وقت قبل انتهاء الفترة التجريبية، وأعد اكتشاف بيانات Seller...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Flowspace
flow.space
تعمل Flowspace على تمكين العلامات التجارية من تسريع المبيعات وتوسيع نطاق العمليات وتلبية توقعات ما بعد الشراء للتسليم السريع وبأسعار معقولة. البدء.
Auctiva
auctiva.com
ابدأ في بيع المزيد على Amazon وeBay باستخدام برنامج التجارة الإلكترونية القوي متعدد القنوات من Auctiva. مزامنة المخزون ومعالجة الطلبات وإضافة المنتجات إلى أسواق متعددة في مكان واحد! ابدأ مجانًا لمدة 30 يومًا. ابدأ في بيع العناصر الخاصة بك أو دروبشيبينغ.
Zetpy
zetpy.com
لوحة تحكم واحدة لمزامنة تكنولوجيا المعلومات كلها. مزامنة المنتجات والمخزون والعملاء والطلبات مع أفضل أسواق التجارة الإلكترونية مثل Lazada وShopee وTikTok Shop وZalora وعربات التسوق مثل Shopify وWooCommerce وMagento.
ConnectBooks
connectbooks.com
تعد ConnectBooks أداة SAAS أساسية لبيع أعمال التجارة الإلكترونية على Amazon وWal-Mart وShopify وeBay. يقوم البرنامج بأتمتة محاسبة التجارة الإلكترونية مما يضمن دفاتر أعمال واضحة ودقيقة تقود إلى أفضل القرارات التجارية الممكنة.
Kibo
kibocommerce.com
توفر Kibo حلولاً تجارية موحدة يمكنك الاعتماد عليها في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، وإدارة الطلبات، والتخصيص، ونقاط البيع.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي المنصة الرائدة عالميًا لتكنولوجيا الفيديو للناشرين، حيث تعمل على تمكين الناشرين من امتلاك إستراتيجية الفيديو الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Feedonomics
app.feedonomics.com
تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.
PIPE17
pipe17.com
أفضل من iPaaS. تكاملات التجارة الإلكترونية التي تساعدك على رؤية وأتمتة وإدارة العمليات والتنفيذ والأوامر والمخزون والمزيد.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
Teikametrics
teikametrics.com
تحسين السوق – أعلن عن عملك بذكاء خارق! قم بتوصيل أعمالك وتحسينها وتنميتها باستخدام Flywheel 2.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتوفر الآن على Amazon وWalmart.com وغيرهما.