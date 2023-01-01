بدائل - Linksquares
Lexion
lexion.ai
Lexion عبارة عن منصة قوية لإدارة العقود تساعد كل فريق على إنجاز المزيد من الأعمال بشكل أسرع من خلال تبسيط عملية التعاقد ومركزيتها في نظام يعمل بالطريقة التي تعمل بها. قم بإدارة جميع عمليات إبرام الصفقات الشاملة الخاصة بك من لوحة تحكم مركزية واحدة، مع مدخل بسيط يعتمد على البريد الإلكتروني وسير عمل يم...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هي المنصة الرائدة لإدارة دورة حياة البائعين والعقود (VCLM) للشركات من جميع الأحجام. قم باستعادة الرؤية والتحكم وحماية الامتثال وإدارة مخاطر الطرف الثالث في حل واحد.
Evisort
evisort.com
تساعدك منصة إدارة العقود الذكية من Evisort على إدارة العقود مركزيًا والحصول على تحليلات العقود في الوقت الفعلي وأتمتة دورة حياة العقود.