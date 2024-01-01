بدائل - Linkfire
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
ToneDen
toneden.io
ToneDen عبارة عن منصة تسويق اجتماعي ودية تمنحك القدرة على الوصول إلى الأشخاص الذين يهمونك والبيع لهم.
Linkr
linkr.com
منصة تحقيق الدخل الشاملة للمبدعين والعلامات التجارية! يمكنك إنشاء رابط في سيرتك الذاتية وزيادة متابعتك وتحقيق الدخل من الإبداع والازدهار مع Linkr.com.
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page is an easy-to-use tool to crease awesome page for all social networks and messengers. Large set of templates and customization feature help to create incredible pages for your business. Features: - Create multipe pages in one project - Support of Google Analytics, Facebook Pixel, TikTok Pi...
Social Unicorn
social-unicorn.com
To grow, your brand needs visibility. While Social Channels are wonderful to spread the word, maintaining LinkedIn and Twitter is time consuming and requires constant inspiration. With Social Unicorn everything is automatic! You feed the machine with everything you have to say (lists of blog posts,...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks is a SEO software that helps with off-page SEO. We help simplify link building and save time for link builders. We do this by: 1. Creating a community of verified SaaS Marketers interested in content collaborations 2. Once you enter your priority keywords we search it in all member websit...
geno.link
geno.link
Geno.link is a software for all digital creators, coaches, marketers, entrepreneurs and anyone who wants to share, sell and show more online, even WITHOUT an expensive and complex website.
Amplify
amplify.link
Amplify.link provides the tools and knowledge to help artists and creators market themselves more effectively, reach more fans, and monetize their audiences. Offering highly customizable smart link pages for music marketing, powerful analytics and insights, and forward thinking features to help user...
1LINK.IO
1link.io
Improve the user experience and automatically optimize your app presence on the web. Device detection, landing page and analytics included.
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks is the ultimate tool for creating music smart links for marketing, pre-save campaigns, artist pages and more. Instantly take your music marketing campaigns to the next level. Use Soundplate Clicks to easily create intelligent smart links for your music with innovative new features ...
Veshort
veshort.com
Veshort عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تم إنشاؤها باستخدام أدوات تسويقية قوية لمساعدتك في الوصول إلى عملائك بكفاءة. من خلال منصتنا الشاملة، سيكون لديك كل ما تحتاجه لبدء حملتك التسويقية.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink هو رابط في صانع السيرة الذاتية لإنشاء صفحات ارتباط حيوية ذكية. أنشئ صفحات سيرة ذاتية ذكية لروابط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. يساعدك Tapbiolink على إنشاء رابط في الصفحات الحيوية لدمج جميع الروابط والأشياء المهمة في مكان واحد. يأتي Tapbiolink مزودًا بأكثر من 20 ملحقًا لإنشاء صفحات مقصودة ...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link هو النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء وإدارة رموز QR للرابط الرقمي GS1 على نطاق واسع. يمكنك عرض منتجاتك عبر الإنترنت باستخدام رقم GTIN فقط، وتبسيط الامتثال للصفحات الذكية، وإشراك المتسوقين بشكل أفضل قبل الشراء وبعده.
JoyQR
joyqr.com
تُحدث منصتنا ثورة في كيفية تواصلك مع جمهورك، حيث تقدم إنشاء رمز الاستجابة السريعة المخصص وصفحات الارتباط الحيوي الجذابة. انغمس في عالم من الرؤى من خلال تحليلاتنا الشاملة، المصممة خصيصًا لتضخيم استراتيجياتك التسويقية. استمتع بمتعة التفاعل السلس وشاهد تأثير علامتك التجارية ينمو مع JoyQR - حيث يؤدي كل ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
المشكلة التي نعمل على حلها تتسبب التقارير التسويقية غير الدقيقة في إحداث فجوة بقيمة 50 مليار دولار في ميزانيات التسويق الأمريكية كل عام. تساعد Campaigntrackly الشركات على سد هذه الفجوة من خلال تسهيل توحيد البيانات التعريفية للحملة وروابط التتبع التي تقدم رؤى دقيقة وقرارات تعتمد على البيانات بشكل أسه...
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن ...
TLinky
tlinky.com
مرحبًا بك في TLinky - الحل النهائي لإدارة الارتباط! في TLinky، يقومون بتمكين الأفراد والمسوقين والشركات من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت وتبسيط حملاتهم التسويقية. ومن خلال منصة الكل في واحد، يمكنك إدارة الروابط الخاصة بك وتتبعها ومشاركتها بسلاسة، مما يضمن حصول جمهورك على أفضل تجربة ممكنة. * الروابط ا...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle هي المنصة الأكثر فعالية للموسيقيين لإنشاء مواقعهم الإلكترونية وإدارة التسويق والمبيعات المباشرة للمعجبين عبر الإنترنت. توفر منصتنا الشاملة للموسيقيين خيارات تصميم قوية، وقوالب جاهزة للجوال، ومتجرًا للموسيقى والسلع بدون عمولة، وإدارة القائمة البريدية، وتحليلات تفصيلية للمعجبين، وأدوات أدوا...
Autonix
autonix.io
رموز QR موجودة في كل مكان ومع Autonix فهي ذات قيمة كبيرة. يستهدف Autonix الوكالات والأسواق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والحكومة والمزيد، وهو حل قوي لتتبع رمز الاستجابة السريعة الذي يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة والصغيرة.
Limey
limey.io
قم بإنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة في دقائق. تواصل مع جمهورك والتقط العملاء المحتملين وقم بتصديرهم.