بدائل - LinkerFit
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
Beacons
beacons.ai
تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com هو أداة تقصير عناوين URL الأصلية التي تعمل على تقصير الروابط غير العملية إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.
OneLinkBio
onelinkbio.com
احصل على أقصى استفادة من روابط Instagram وTikTok الخاصة بك. قم بإنشاء روابط مختصرة وصفحات OneLinkBio الفريدة واحصل على إحصائيات مناسبة للزائرين.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تتضمن إعادة استهداف وحدات البكسل في كل رابط تشاركه. أنشئ روابط قوية تحمل علامات تجارية واحصل على نقرات إضافية بنسبة تصل إلى 34%.
Pixel
pxl.to
يساعد Pixel الشركات على التألق من خلال تحويل روابطها إلى أدوات تسويقية قوية.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
Dub
dub.co
المصدر المفتوح البديل Bitly. Dub عبارة عن أداة اختصار روابط مفتوحة المصدر تحتوي على تحليلات مدمجة ونطاقات مخصصة مجانية.
Tiny.ie
tiny.ie
يساعدك Tiny على إنشاء وتتبع وتحليل كل تفاعل باستخدام الروابط القصيرة التي تحمل علامتك التجارية. الميزات الصغيرة: * اختصار الروابط * المجال ذو العلامات التجارية * رابط قصير مخصص * تحليلات في الوقت الحقيقي * اختلاف الارتباط * الربط الجغرافي * إعادة استهداف البكسل * تحويل البيانات العميقة * قبو البيان...
Onelink.to
onelink.to
قم بتبسيط تنزيلات التطبيقات باستخدام Onelink.to جميع متاجر التطبيقات
cutt.ly
cutt.ly
استمتع بالتحكم الكامل في الروابط القصيرة الخاصة بك منصة URL Shortener الكاملة، وإدارة الروابط، وتحليلات الروابط، والروابط العميقة، ومولد رموز QR، والرابط في السيرة الذاتية. قم بتقصير الروابط الخاصة بك وتمييزها وإدارتها وتتبعها ومشاركتها بسهولة.
GoLinks
golinks.io
روابط بديهية وآمنة ومشتركة بين الفرق. تعمل GoLinks® على تحسين الإنتاجية من خلال مساعدة الفرق في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة من خلال روابط قصيرة لا تُنسى تسمى go/links.
Incises
incises.com
أداة الارتباط الكل في واحد - Incises.com. أداة رابط مميزة لإضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء على أي صفحة، ورابط حيوي، واستهداف أجهزة متعددة/جغرافي على رابط واحد، ومختصر URL.
Upslash
upslash.io
ساعد الفرق في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة باستخدام روابط قصيرة سهلة التذكر تسمى روابط go.
Tapper
tapper.ai
يمنح Tapper فرق التسويق الحديثة رابطًا ذكيًا لكل حملة. روابط العلامة التجارية، وإعادة التوجيه، وإعادة الاستهداف، والارتباط العميق، واختبار A/B للجماهير، وقياس أداء حملاتك بدقة عبر الأنظمة الأساسية والقنوات.
T.LY
t.ly
T.LY هي خدمة أقصر الروابط في العالم لتتبع عناوين URL القصيرة ووضع علامات تجارية عليها ومشاركتها.
RetargetKit
retargetkit.com
تتبع نقراتك ومعدلات التحويل، واجمع العملاء المتوقعين، وأنشئ صفحات ويب لمنصة المنتجات التابعة الخاصة بك الكل في واحد ببضع نقرات.
Linkly
linklyhq.com
يتيح لك Linkly تحويل أي رابط إلى رابط تتبع. Linkly يجعل تتبع الارتباط وإعادة التوجيه أمرًا سهلاً. قم بإنشاء تصميم بسيط وجميل ومميز باستخدام عمليات إعادة التوجيه وإعادة الاستهداف والمزيد. يمكنك إضافة وحدات بكسل لإعادة الاستهداف، وتتبع التحويل، والمجالات المخصصة، وعمليات إعادة التوجيه الذكية حسب المو...
y.gy
app.y.gy
أنشئ روابط قصيرة لا تُنسى تعمل على زيادة التحويلات قم بتحويل الروابط الطويلة والمعقدة إلى روابط قصيرة لا تنسى والتي يمكنك استخدامها في رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. * استخدم y.gy أو المجال المخصص الخاص بك. نحن نقدم خيار استخدام الرابط القصير المخصص الخاص بك أو الرابط ال...
Urless
urless.com
Urless هي خدمة تعمل على تقليل الارتباط الطويل إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام، ويتم إنشاؤها باستخدام أدوات قوية لمساعدتك على تنمية علامتك التجارية وحمايتها. إنه يوفر مولدات رمز الاستجابة السريعة مع تحليلات لتتبع وإنشاء الصفحات المقصودة وبطاقات العمل الرقمية والمزيد.
Trotto
trot.to
Trotto هي البيانات الخاصة بك، على الفور وبشكل حدسي. يمكنك الوصول إلى موارد الفريق والبحث فيها ومشاركتها بأسرع ما يمكن أن تقولها. يسمح Trotto للموظفين باستخدام روابط go؛ قم بتقصير أي عنوان URL باستخدام كلمة رئيسية يسهل تذكرها (go/HR أو go/code). تذكر إلى أين تذهب دون البحث في إشاراتك المرجعية أو رسا...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io هي الروابط المختصرة ذات العلامات التجارية الأصلية من NextGen. أنشئ روابط قصيرة فريدة وذات معنى لتحديد هوية علامتك التجارية وزيادة المشاركة وتعزيز معدلات النقر إلى الظهور. اسمح لعملائك بمعرفة أن نشاطك التجاري شارك عنوان URL، واجعل الروابط التي تشاركها ذات معنى من أجل مشاركة أفضل ومحسنة.
Spotlesslink
spotlesslink.com
يمكنك التحكم في روابطك بفضل الميزات المتقدمة للاختصار والاستهداف والتتبع. * منصة كاملة لإدارة الروابط للعلامة التجارية، وتتبع ومشاركة الروابط القصيرة الخاصة بك. * تعرف على جمهورك من خلال إحصاءاتنا التفصيلية وفهم أداء الروابط الخاصة بك بشكل أفضل، مع الالتزام أيضًا باللوائح العامة لحماية البيانات (GD...
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in عبارة عن منصة ديناميكية ومبتكرة عبر الإنترنت تعمل على تمكين الأفراد والشركات والمؤثرين من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت. تشمل حلولنا المتطورة اختصار الروابط، وصفحات السيرة الذاتية، وإنشاء رمز الاستجابة السريعة، وكلها مصممة لتبسيط جهود التسويق الرقمي الخاصة بك. سواء كنت من عشاق وسائل التواصل ...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub عبارة عن منصة تعمل على تبسيط إدارة مواقع الويب للأفراد والشركات. تسهل أدواتنا المبتكرة إعادة توجيه عناوين URL ومراقبة حركة مرور موقع الويب وإدارة أسماء النطاقات. سواء كنت رائد أعمال أو مسوقًا أو مطور ويب، فإن RedirHub لديه الحلول التي تحتاجها للنجاح عبر الإنترنت. المنتجات والخدمات: خدمة إعا...
Pinggy
pinggy.io
يوفر Pinggy أنفاقًا آمنة للمضيف المحلي لمشاركة موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك بسهولة. قم بإنشاء أنفاق HTTP أو TCP أو TLS على جهاز Mac / الكمبيوتر الشخصي الخاص بك حتى لو كان موجودًا خلف جدران الحماية وشبكات NAT. لا حاجة لتكوين سحابة أو خادم لاستضافة مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة بك. يوفر Pinggy واج...
Katana Run
katana.run
Katana.Run عبارة عن منصة رقمية لتقصير عناوين URL مصممة لتبسيط وتحسين عملية تحويل الروابط الطويلة إلى عناوين URL مختصرة وقابلة للمشاركة. وتمتد إمكانياته إلى ما هو أبعد من اختصار الروابط الأساسية، حيث يقدم ميزات مثل تخصيص الارتباط ومكتبة روابط متكاملة والقدرة على تعديل وجهة الروابط المختصرة مسبقًا. تم...
Bitelink
bitelink.co
مرحبًا بك في Bitelink – حيث يلتقي الابتكار مع الراحة في عالم إدارة الروابط. قل وداعًا لعناوين URL المرهقة ومرحبًا بالأصول الأنيقة القابلة للمشاركة والتي تتميز بالقوة! لماذا بايتلينك؟ * تحويل عناوين URL الطويلة والمعقدة إلى روابط موجزة وقوية دون عناء. * أنشئ رموز QR قابلة للتخصيص تعمل على سد الفجوة ...
zubbit.io
zubbit.io
يتيح لك zubbit.io زيادة عائد استثمارك من الروابط التي تشاركها عن طريق السماح لك بتقصير روابط URL الخاصة بك ووضع علامة تجارية عليها وتحسينها باستخدام عبارات جذابة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وإعادة استهداف وحدات البكسل، وتحويل كل رابط تشاركه إلى أصل يحمل علامة تجارية. وإليك ما يمكن أن تفعله: * أض...
URL180
url180.com
أطلق العنان لقوة حضورك الرقمي. أعد جذب جمهورك واكتسب عملاء محتملين قيمين واستثمر المحتوى. قم بتقصير عناوين URL وإنشاء صفحات الارتباط الحيوي ورموز QR المخصصة وروابط vcard وروابط الملفات والمزيد.
Teenyfy
teenyfy.com
من السهل فهم أداة اختصار عناوين URL ومنصة إدارة الروابط مع عناوين URL ذات العلامات التجارية والعديد من النقاط البارزة والتحقيق المستمر الدقيق. تعرف اتصالاتنا القصيرة كيف ومتى وأين قام شخص ما بالنقر أو الاتصال باتصالاتك المختصرة وغير ذلك الكثير.
ShortSwitch
shortswitch.com
خدمة تقصير عناوين URL مخصصة تتيح لك استخدام النطاق الخاص بك أو النطاق الفرعي. سيعرف المستخدمون أنهم ينقرون على روابط جديرة بالثقة لأنها نطاقك. يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط إنشاء روابط على خدمة URL القصيرة الخاصة بك. سيظهر نطاقك في التغريدات بدلاً من خدمة عنوان URL القصير لشخص آخر. قم بمراقبة وتحل...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk عبارة عن منصة مجانية 100% تتيح لك إنشاء صفحة مخصصة وقابلة للتخصيص بسهولة، وتضم جميع الروابط المهمة التي ترغب في مشاركتها مع جمهورك. يمكن استخدامه على منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram أو TikTok أو Twitch أو Facebook أو YouTube أو Twitter أو LinkedIn، أو يمكنك استخدامه للمساعدة في اكتشاف ...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink عبارة عن منصة تقدم مجموعة من الأدوات التي تتيح للمسوقين الرقميين تحقيق أقصى استفادة من عملهم. تقدم هذه المنصة أنواعًا مختلفة من أدوات التسويق الرقمي التي تعمل بالفعل. باستخدام برنامج التسويق الرقمي هذا، يمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من رموز QR وصفحات الملفات الشخصية الجميلة والكلمات الر...
once.to
once.to
يعدnce.to عبارة عن أداة تقصير عناوين URL حديثة وعالية الأداء وغنية بالميزات (اختصار الروابط) توفر تتبعًا شاملاً للنقرات وتحليلات الارتباطات وقواعد الاستهداف وتتبع معلمات UTM واختبار A/B وما إلى ذلك. كما أنها تتكامل بسهولة مع الخدمات الأخرى باستخدام أتمتة Zapier .
Neontools.io
neontools.io
Neontools عبارة عن مجموعة أدوات تسويق مجانية عبر الإنترنت 8 في 1 تجعل الأدوات الرقمية في متناول الجميع. بما في ذلك محلل علامات التصنيف، ومنشئ الروابط القصيرة، والصفحات المقصودة الصغيرة، وما إلى ذلك - جميع أدوات التسويق الأساسية لعملك في مكان واحد.
UTM Link
utmlink.io
قم بإنشاء الروابط المختصرة ذات العلامات التجارية الخاصة بك وإدارتها وتتبعها ومشاركتها باستخدام UTMLink.io. دع عملائك يشعرون بالأمان عند النقر على الرابط الذي يحمل علامتك التجارية. دعم الوكالات والمسوقين المعتمدين على البيانات: * إنشاء رابط سريع + مضمون * الروابط المختصرة ذات العلامات التجارية التلق...
Uplifter
uplifter.ai
قم بإنشاء روابط UTM مقاومة للرصاص لتتبع جميع حملاتك التسويقية. تقديم بيانات جديرة بالثقة إلى Google Analytics وAdobe Analytics. تحويل تلك البيانات إلى رؤية قابلة للتنفيذ. يأخذ Uplifter العمل الشاق من التحليلات ويساعد المسوقين على اتخاذ الإجراءات... بشكل أسرع. تم تطوير Uplifter بواسطة Mezzo Labs،...
TLinky
tlinky.com
مرحبًا بك في TLinky - الحل النهائي لإدارة الارتباط! في TLinky، يقومون بتمكين الأفراد والمسوقين والشركات من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت وتبسيط حملاتهم التسويقية. ومن خلال منصة الكل في واحد، يمكنك إدارة الروابط الخاصة بك وتتبعها ومشاركتها بسلاسة، مما يضمن حصول جمهورك على أفضل تجربة ممكنة. * الروابط ا...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me هي أداة مجانية لتقصير عنوان URL أو تصغير الرابط. استخدم أداة URL Shortener الخاصة بنا لإنشاء رابط مختصر مما يسهل تذكره. * سهولة الاختصار: Goo-Gl.me سهل وسريع، أدخل الرابط الطويل لتحصل على الرابط المختصر الخاص بك. * الإحصائيات: تحقق من عدد النقرات التي تلقاها عنوان URL المختصر الخاص بك. *م...
Foxly
foxlyme.com
يتضمن Foxly، وهو أداة اختصار الروابط، العديد من الميزات التي تتيح لك تخصيص الرابط المختصر الخاص بك وإنشاء عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، بالإضافة إلى القدرة على تتبع متابعيك والتفاعل معهم عندما تشارك المحتوى الخاص بك معهم. يبدأ بنقرة واحدة. لا تحتاج إلى إشراك فريقك الفني، حيث ستتولى Foxly جميع...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io هو أداة جديدة مخصصة لتقصير عناوين URL مع تحليلات مدمجة. يجب أن تفكر تمامًا في التبديل إليه لأنه: * سريع البرق، * يأتي مع أدوات إضافية مثل مولد رمز الاستجابة السريعة الديناميكي ومدير بطاقة العمل الافتراضية والمزيد، * يحافظ على خصوصية بياناتك، * يأتي مع تحليلات البيانات الدقيقة، * التكلفة 10 ...
Tapz
tapz.in
قم بتحويل زوار موقعك إلى عملاء من خلال التفاعل من خلال Tapz وزيادة الجمهور باستخدام أدوات الترويج وأداة المشاركة الاجتماعية ومنصة الدردشة الاجتماعية.
lc.cx
lc.cx
Lc cx عبارة عن منصة تسويقية بسيطة وقوية لإنشاء الروابط وإدارتها، تتيح لك إنشاء روابط قصيرة ونشرها ومشاركتها لمجتمعاتك باستخدام اسم علامتك التجارية أو أداة اختصار عناوين URL الخاصة بنا. أداة واحدة لجميع احتياجاتك: المجالات المخصصة، وتخصيص المسار، وتقارير التحليلات، واستهداف الأجهزة المحمولة، والاسته...
Cutmy
cutmy.link
عزز حملاتك عن طريق إنشاء روابط ديناميكية ورموز QR وصفحات حيوية واحصل على تحليلات فورية. الميزات التي ستحتاج إليها في أي وقت: * صفحة مقصودة مخصصة * تراكبات CTA * تتبع الأحداث * الاستهداف الذكي * تتبع كل شيء * ادارة فريق * أسماء النطاقات ذات العلامات التجارية * الحملات والقنوات * واجهة برمجة تطبيقات...
Socxly
socxo.com
هي الأولى من نوعها، وهي عبارة عن مجموعة من أدوات التسويق العضوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على تحقيق المزيد من الوصول، وتقديم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على الوسائط، وتتبع وقياس مشاركاتك. إنها مجموعة أدواتك الشاملة لتحويل الروابط التي تشاركها إلى روابط ذكية. بالطبع، يمكنك اختصار الروابط ...
Delivr
delivr.com
منذ عام 2008، أصبح مولد رمز QR الديناميكي الموثوق به والذي يولي الأولوية للخصوصية للتغليف المتصل والملصقات الذكية ووسائط الطباعة والبث وإعلانات DOOH. رموز QR الديناميكية ذات القوى العظمى وإمكانيات لا حدود لها تقريبًا. كل ما تحتاجه لإنشاء رموز QR والروابط الديناميكية وإدارتها وتتبعها في لوحة معلومات ...
LinkMngr
linkmngr.com
LinkMngr هو الحل الكامل لإدارة الروابط لنشر الروابط الخاصة بك! فهو يجعل المشاركة سريعة وبسيطة. وهذا يعني المزيد من الحركة إلى علامتك التجارية، مما يجلب لك عددًا كبيرًا من العملاء الجدد. LinkMngr هو أكثر من مجرد أداة لتقصير الروابط. ألق نظرة على الميزات وتأكد من أن الروابط الخاصة بك تدعم علامتك التج...
Shylnk
shylnk.com
أداة تقصير عناوين URL مع ميزات متميزة مجانًا. كما أن لديها امتداد الكروم.
Lnnkin
lnnkin.com
Lnnkin هي أداة مجانية لتقصير عناوين URL توفر للشركات روابط قصيرة فريدة وذات علامة تجارية بالإضافة إلى تحليلات للروابط المختصرة. الهدف الرئيسي لشركة Lnnkin هو تغيير كيفية تفاعل الويب مع روابط مواقع الويب من خلال توفير روابط قصيرة آمنة يمكن مشاركتها بسهولة ومراقبتها من خلال خوارزميات تحليلية خاصة. نحن...
Shorten.REST
shorten.rest
واجهة برمجة تطبيقات RESTful لتقصير عناوين URL * ابدأ العمل خلال دقائق، بدون مكالمات مبيعات أو عروض تقديمية * شهادة SSL مجانية لجميع النطاقات الخاصة بك * إنشاء عناوين URL قصيرة ذات علامات تجارية غير محدودة * تتبع نقرات غير محدودة لكل عنوان URL * موازنة التحميل على مستوى المؤسسة والتقييد والتتبع * الت...
JotURL
joturl.com
10 منتجات في منتج واحد أداة تسويق قوية وفعالة مصممة لتعزيز نتائج وتحويلات التسويق الداخلي الخاصة بك، مع أفضل تجربة للمستخدم: عنوان URL المخصص / تجديد النشاط التسويقي / التحويل / دعوة إلى اتخاذ إجراء / رابط عميق / رابط عميق سهل / InstaURL / WhatsURL / مؤقت / مراقب / Rotator / الموازن / رمز الاستجابة...
Terminus.app
terminusapp.com
قم بإنشاء عناوين URL للتتبع وإدارتها والتعاون فيها ومشاركتها. جميع العلامات وعناوين URL الخاصة بك في مكان واحد. * فرض قواعد وضع العلامات UTM (أو CID) بشكل متسق اجعل تقارير Google Analytics وAdobe والتقارير الأخرى أكثر دقة وإدراكًا: فرض الأحرف الصغيرة، والحد من طول معلمات UTM، وحظر أحرف معينة، واستب...
Jelly URL
jellyurl.com
Jelly URL هو أحد أدوات اختصار الروابط من الجيل التالي مع القدرة على جدولة التغييرات على وجهات الارتباط الخاصة بك. باستخدام Jelly URL، يمكنك إنشاء روابط مخصصة وإضافة مجالات مخصصة وإنشاء رموز QR وتمكين تتبع UTM وجدولة التغييرات على الروابط الخاصة بك والمزيد! Jelly URL هي أداة شاملة لإنشاء الروابط وإدا...
Bitly.Pk
bitly.pk
أفضل خدمة اختصار الروابط. إنشاء روابط قصيرة مجانية غير محدودة لعملك. يمكنك إنشاء ومشاركة الروابط ذات العلامات التجارية مع المجالات المخصصة على bitly.pk
Replug
replug.io
قم بتقصير الروابط الخاصة بك وتتبعها وتحسينها من خلال العبارات الجذابة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وإعادة استهداف وحدات البكسل، والروابط ذات العلامات التجارية، والتحليلات القوية.
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL Shortener عبارة عن نظام أساسي لإدارة الروابط الكل في واحد. أفضل أداة تقصير عناوين URL مخصصة مع النطاق ذي العلامة التجارية وواجهة برمجة التطبيقات. روابط قصيرة مخصصة مع رموز QR والتحليلات والتقارير المتقدمة. خيار مثيل مخصص للوكالات.