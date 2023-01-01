بدائل - Lingotek

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe هو تطبيق الترجمة متعدد اللغات الأكثر تقدمًا والذي يتيح لك نسخ أي نص أو تسجيلات صوتية وترجمتها والتعليق عليها صوتيًا. يمكنك الحصول على المزيد من الزيارات العضوية عن طريق ترجمة أو نسخ النصوص والتسجيلات الصوتية الخاصة بك إلى 108 لغة، و322 صوتًا نابضًا بالحياة، وأتمتة مثالية بمساعدة مجموعة ...