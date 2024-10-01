بدائل - Lightspeed
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو ال...
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Appetize.io
appetize.io
محاكيات iOS ومحاكيات Android المستندة إلى الويب عبر الإنترنت. قم بتشغيل تطبيقات iPhone وiPad وMobile Safari وAPK وتطبيقات الهاتف المحمول في متصفحك باستخدام HTML5 وJavascript.
Yoco
yoco.com
اقبل جميع البطاقات الرئيسية باستخدام ماكينات البطاقات المفضلة لدى SA. المحمول وتمكين النقر. ... بيع الأشياء عبر الإنترنت عن طريق إنشاء وإرسال الفواتير الرقمية باستخدام Yoco Link.
SevenRooms
sevenrooms.com
تساعد SevenRooms مشغلي الضيافة على زيادة أرباحهم من خلال حجوزات بدون عمولة وقائمة انتظار افتراضية وإدارة الطاولات وملفات تعريف الضيوف والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمزيد. تدير الشركة الحجوزات المباشرة من خلال نظام الكل في واحد الذي يتيح للمطاعم امتلاك رحلة الضيف بأكملها، وإنشاء تجارب استثنائية تز...
OpenTable
opentable.com
يساعد OpenTable المطاعم على القيام بما تجيده بشكل أفضل. سواء كان أصحاب المطاعم يرغبون في ملء المزيد من المقاعد، أو إدارة نوبات عمل أكثر سلاسة، أو بناء علاقات مع الضيوف، أو كسب المزيد من الإيرادات، فإن OpenTable لديه حلول سهلة الاستخدام. يتصل العملاء بشبكة عالمية تضم 1.6 مليار مطعم جالس سنويًا، وأكثر...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast هو نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم يساعد المطاعم على تحسين العمليات وزيادة المبيعات وإنشاء تجربة أفضل للضيوف.
Kyte
kyteapp.com
مع تطبيق ونظام POS من Kyte، يمكنك إدارة المبيعات والمخزون والعملاء من هاتفك أو جهازك اللوحي. احصل عليه مجانا!
7shifts
7shifts.com
7shifts عبارة عن منصة شاملة لإدارة فريق المطاعم تساعد المشغلين على: 1) اتخاذ قرارات أكثر ربحية. ستحصل على الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالفريق والتشغيل كل يوم. حقق أهداف العمالة الخاصة بك من خلال تنفيذ الجدول الزمني، والتتبع الأمثل للعمالة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي. 2) تحس...
Clover
clover.com
يستبدل Clover ماكينة تسجيل النقد ومحطة الدفع وطابعة الإيصالات وماسح الباركود بمجموعة متكاملة من المنتجات. اقبل بطاقات الائتمان وEMV وApple Pay.
MOKA POS
mokapos.com
Moka هي شركة لتكنولوجيا الهاتف المحمول تقدم حلول نقاط البيع والدفع المستندة إلى السحابة والتي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من البيع والنمو بشكل أفضل. تتواجد Moka حاليًا في أكثر من 100 مدينة في إندونيسيا مع أكثر من 35000 تاجر وقد تلقت حتى الآن أكثر من 30 مليون دولار أمريكي من التمويل من مستثمرين عا...
Elementary POS
elementarypos.com
نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة ...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro هو نظام متكامل لإدارة نقاط البيع والمطاعم يجعل إدارة المطعم أسهل. من خلال توفير الحلول الأساسية لواجهة المنزل وخلف المنزل ومشاركة الضيوف على منصة واحدة قوية، تساعد TouchBistro أصحاب المطاعم على تبسيط عملياتهم وتبسيطها - مما يسمح لهم بقضاء وقت أقل في ربط النقاط يدويًا، والمزيد من الوقت في...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD هي شركة تقدم برامج نقاط البيع وإدارة المخزون القائمة على السحابة والموجهة نحو iPad لتجار التجزئة، مع التركيز على العمليات متعددة المتاجر. نحن نقدم وظائف متكاملة للواجهة الأمامية والمكتبية الخلفية لمتاجرك ومستودعاتك ومقرك الرئيسي في مجموعة برامج واحدة.
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS هو نظام نقاط بيع ثوري لـ WooCommerce. تم تصميم Oliver خصيصًا للمحلات التجارية الفعلية، وهو يسمح بالتكامل الكامل بين متاجر WooCommerce ومتاجر الطوب والملاط الفعلية. باستخدام قاعدة بيانات ومنصة واحدة، لم يكن بيع المنتجات من متجرك الفعلي أو متجرك عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى. مع Oliver PO...
RepairShopr
repairshopr.com
برنامج ورشة الإصلاح ليمنحك الفواتير، وإصدار التذاكر، ونقاط البيع، والفواتير المتكررة، والفواتير وإدارة علاقات العملاء لمحلات إصلاح الكمبيوتر والمزيد.
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مم...
Modisoft
modisoft.com
يعمل Modisoft على تبسيط إدارة البيع بالتجزئة والمطاعم، ودمج الوظائف الأساسية مثل الخدمات المصرفية والمخزون والمبيعات وإدارة الموظفين في منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من تتبع المبيعات في الوقت الفعلي، والتحكم الشامل في المخزون، والتقارير التفصيلية، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا عبر مواقع متعددة. ...
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
Tock
exploretock.com
تعمل منصة الحجز الشاملة الخاصة بـ Tock على تمكين مقدمي خدمات الضيافة بالأدوات اللازمة لبناء أعمال تجارية ناجحة وتقديم تجارب استثنائية. بفضل الإمكانات القوية لإدارة الجداول والدعم الأفضل في فئته، يضع Tock الشركات تحت السيطرة الكاملة. تستخدم المطاعم والحانات ومصانع النبيذ والفنادق وغيرها Tock للتواصل ...
Olsera.com
olsera.com
Olsera هي أكثر من مجرد نقطة مبيعات (POS). من خلال تطبيق أمين الصندوق الشامل والملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة، نحن هنا لتقديم حل كامل من البداية إلى النهاية لدعم كل خطوة من خطوات عملك. هيا، استعد للمضي قدمًا مع Olsera!
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS هو برنامج بيع بالتجزئة/مطاعم سهل وقوي. يوفر برنامج نقاط البيع بالتجزئة/المطعم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة المخزون وولاء العملاء والمحاسبة.
ResDiary
resdiary.com
تعد esDiary واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال حجوزات المطاعم عبر الإنترنت، حيث تستوعب أكثر من 13.9 مليون عميل شهريًا عبر أكثر من 9000 مطعم في 59 دولة. ResDiary هو تطبيق ويب يُباع كبرنامج كخدمة ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت. يقع مقرنا الرئيسي في المملكة المتحدة، ولدينا أعضاء فريق ومرخصون في ا...
PosBytz
posbytz.com
برنامج إدارة المطاعم والتجزئة المعتمد على السحابة الكل في واحد يعد برنامج إدارة المطاعم والتجزئة السحابي الشامل الخاص بنا هو الحل الأمثل لتبسيط عمليات عملك. من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام، يمكنك إدارة مطعمك أو أعمال البيع بالتجزئة من أي مكان وفي أي وقت.
Paymash
paymash.com
إدارة عملك من منصة مركزية واحدة. ابدأ البيع في متجرك أو عبر الإنترنت أو قم بإنشاء الفواتير وإرسالها.
Epos Now
eposnow.com
يعمل Epos Now مع جميع أجهزة نقاط البيع تقريبًا. يعد برنامج Epos Now مثاليًا لكل من شركات البيع بالتجزئة والضيافة، وهو قابل للتطوير من جهاز واحد إلى العديد من الأجهزة.
Restora POS
restorapos.com
Restora POS هو حل الأتمتة من الجيل التالي لأصحاب المشاريع التجارية في المطاعم. حل برمجي رائع لفواتير POS للمطاعم، والذي يمكنه التعامل مع كل عملية في مطعمك فقط. لقد توصلت Restora POS إلى حل رقمي إداري متقدم، وتكنولوجيا خالية من المتاعب، ونظام سريع الاستجابة عبر الإنترنت/غير متصل بالإنترنت وفريق دعم م...
Simply POS
simplypos.com
منصة أتمتة لنقاط البيع والتجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأعمال التجارية التي تضم من 1 إلى 101 موقعًا للمتجر
SpotOn
spoton.com
SpotOn هي واحدة من أسرع شركات البرمجيات والدفع نموًا، حيث توفر التكنولوجيا والدعم الذي يساعد الشركات المحلية - والأشخاص الذين يديرونها - على تحقيق النجاح وفقًا لشروطهم الخاصة. تشتهر SpotOn بتقنيتها المرنة المستندة إلى السحابة والدعم الشخصي، وتوفر منصة شاملة لقبول المدفوعات وزيادة الإيرادات وتبسيط ال...