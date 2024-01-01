بدائل - Lightrun

Instabug

instabug.com

Instabug هي شركة برمجيات توفر تقارير الأخطاء، ومراقبة أداء التطبيقات، وتقارير الأعطال، والمحادثات داخل التطبيقات، واستطلاعات المستخدمين لتطبيقات الهاتف المحمول. تأسست الشركة في عام 2014. واعتبارًا من سبتمبر 2019، وصلت Instabug إلى أكثر من 25000 شركة، وتم تلقي 400 مليون مشكلة وتعليقات تم الإبلاغ عنها...