بدائل - Lightdash

MachEye

macheye.com

تعمل منصة التحليلات المعززة من MachEye على تغيير الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بدمج بياناتها وقراراتها وعملياتها. في حين أن منصات ذكاء الأعمال الحالية تجيب فقط على أسئلة "ماذا" المتعلقة بالبيانات، فإن MachEye يساعد المستخدمين على الإجابة على سيناريوهات "ماذا ولماذا وكيف" للجميع في المؤسسة. يمكن الآ...