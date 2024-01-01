Lightdash

Lightdash

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: lightdash.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lightdash على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Lightdash هي الطريقة الأسرع لفرق البيانات لتقديم الرؤى وتمكين الوصول الحقيقي إلى بيانات الخدمة الذاتية لبقية الشركة. يقوم المحللون بإنشاء المقاييس وإتاحتها للمستخدمين النهائيين للاستعلام عنها، دون الحاجة إلى SQL. يتم استخدام Lightdash وموثوق به من قبل الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الدولية المدرجة في البورصة.
الفئات:
Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: lightdash.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lightdash. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Domo

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Sisense

Sisense

sisense.com

Observable

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Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

OpenText

OpenText

opentext.com

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