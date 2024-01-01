Lightdash
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الموقع الإلكتروني: lightdash.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lightdash على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Lightdash هي الطريقة الأسرع لفرق البيانات لتقديم الرؤى وتمكين الوصول الحقيقي إلى بيانات الخدمة الذاتية لبقية الشركة. يقوم المحللون بإنشاء المقاييس وإتاحتها للمستخدمين النهائيين للاستعلام عنها، دون الحاجة إلى SQL. يتم استخدام Lightdash وموثوق به من قبل الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الدولية المدرجة في البورصة.
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الموقع الإلكتروني: lightdash.com
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