Lightdash هي الطريقة الأسرع لفرق البيانات لتقديم الرؤى وتمكين الوصول الحقيقي إلى بيانات الخدمة الذاتية لبقية الشركة. يقوم المحللون بإنشاء المقاييس وإتاحتها للمستخدمين النهائيين للاستعلام عنها، دون الحاجة إلى SQL. يتم استخدام Lightdash وموثوق به من قبل الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الدولية المدرجة في البورصة.

الموقع الإلكتروني: lightdash.com

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