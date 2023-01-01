بدائل - LexCheck

Legaliser

legaliser.com

تعمل أداة Legaliser على تعطيل مجال تحليل العقود من خلال التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تلبي هذه الأداة احتياجات كل من الشركات والمهنيين الأفراد، وتعمل على تبسيط عملية مراجعة العقود، وتقديم رؤى متعمقة حول نقاط القوة والضعف بدقة لا مثيل لها. بدءًا من تحديد الثغرات المحتملة وحتى تقدي...