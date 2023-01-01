بدائل - Leverly
Dripify
dripify.io
قم بتعزيز توليد العملاء المحتملين على LinkedIn باستخدام Dripify. أداة التشغيل الآلي لـ LinkedIn متعددة الوظائف والمصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين التنقيب عن LinkedIn وإبرام المزيد من الصفقات — كل ذلك بشكل آلي كامل
Salesrobot
salesrobot.co
أتمتة حملات التوعية الباردة على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي جرب برنامج أتمتة المبيعات الذي أثبت كفاءته وعزز جهود التواصل البارد كل يوم كما يفعل أكثر من 2000 مستخدم لدينا
GA Connector
gaconnector.com
GA Connector is a Google Analytics and CRM integration that provides marketing attribution in Salesforce or your favorite CRM. With GA Connector, you can see the attribution source for every lead (and each closed sale) in Salesforce, Zoho, Pipeline, or any other CRM, letting you trace profitability ...
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro was built to find quality web design leads with one simple search. We stand out because we provide quality results tailored for the needs of web designers targeting the USA.
LeadSwift
leadswift.com
LeadSwift is a cloud-based lead generation and outreach platform. With the click of a button, it can find all local businesses (such as “Restaurants in Toronto”) and tell you everything you need to sell products/services to them - including whether they have website issues, are running ads, SEO prob...
Hublead
hublead.io
Add decision makers, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to HubSpot with our LinkedIn Google Chrome Extension.
Manyreach
manyreach.com
Manyreach is cold outreach that lets you connect unlimited email accounts to send cold emails to unlimited contacts. It's used by agencies, sales teams, and individual business owners.
Agolix
agolix.com
Agolix® by Assessment Generator offers software for creating customized online quizzes, assessments, and surveys. Choose from automated or custom scoring and provide respondent feedback via on-screen, email, and PDF. The software supports eight question formats: binary, drop-down, narrative, numeric...
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات تتبع التكنولوجيا على شبكة الإنترنت. باستخدام Techtracker، يمكن للعملاء اكتشاف التقنيات أو المنتجات التي تستخدمها أي شركة، وتلقي تنبيهات مباشرة عند التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، أضاف Techtracker إمكانات فحص الكلمات الرئيسية على مواقع الويب لفتح الحسابات ...
SalesGig
salesgig.com
SalesGig هي مؤسسة لتطوير المبيعات يتم الاستعانة بمصادر خارجية جزئيًا أو بدوام كامل، وقد تم تصميمها لدعم عملاء B2B لدينا. نحن ننشر إستراتيجيات المكالمات الباردة الصادرة عالية السرعة التي أثبتت جدواها لمساعدة عملائنا على توسيع نطاق الوصول وفتح المحادثات وإنشاء مسارات مبيعات قوية لتسريع نتائج المبيعات....
Captain Data
captaindata.co
Captain Data عبارة عن منصة لاستخراج البيانات والأتمتة بدون تعليمات برمجية. باستخدام Captain Data، يمكنك استخراج بيانات الويب وإثرائها بمصادر متعددة أو موفري بيانات ودمجها داخل الأدوات التي تستخدمها مثل جداول البيانات أو إدارة علاقات العملاء. تتضمن حالات الاستخدام العثور على العملاء المحتملين والشركا...
SaveMyLeads
savemyleads.com
إشعارات إعلانات فيسبوك الرائدة إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة (SMS). أرسل إشعارات في الوقت الفعلي حول العملاء المتوقعين الجدد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو التكامل مع إدارة علاقات العملاء وجداول البيانات. توقف عن تنزيل ملف CSV من Fa...
Trueleads
trueleads.com
Trueleads عبارة عن منصة سحابية تتفاعل مع الخوارزميات والتطبيقات الموجودة بالفعل على LinkedIn. سيساعدك ذلك على تنمية شبكة LinkedIn وخط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق أتمتة عملية البحث الكاملة عن الأهداف المختارة (صناع القرار) والتواصل معهم. بمجرد الاتصال، سيبدأ Trueleads تلقائيًا في إرسال سلسلة من ...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...