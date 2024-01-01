بدائل - Lengow

eStreamly

get.estreamly.com

eStreamly عبارة عن خدمة SaaS للبث المباشر وتسوق الفيديو. أصبح محتوى الفيديو الخاص بك قابلاً للتسوق على موقعك، ومدونة، وبريد إلكتروني، ورسائل نصية قصيرة، وصفحة ويب تابعة لجهة خارجية، كما أصبح الآن قابلاً للتسوق على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا (Instagram وFacebook وYoutube)! إنها بياناتك، وتجارتك ال...