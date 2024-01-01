Lengow هو حل أتمتة التجارة الإلكترونية الذي يساعد العلامات التجارية والموزعين على تحسين أدائهم، وأتمتة عملياتهم التجارية، والنمو دوليًا. تعد منصة Lengow هي المفتاح للربحية القوية والرؤية للمنتجات التي يبيعها تجار التجزئة عبر الإنترنت حول العالم على جميع قنوات التوزيع: الأسواق، ومحركات التسوق المقارنة، والمنصات التابعة، ومنصات العرض/إعادة الاستهداف. منذ عام 2009، قامت Lengow بدمج أكثر من 1600 شريك في حلولها لتوفير منصة قوية لتجار التجزئة والعلامات التجارية البالغ عددهم 4600 في 42 دولة حول العالم.

الموقع الإلكتروني: lengow.com

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