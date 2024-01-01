Lenco

Lenco

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الموقع الإلكتروني: lenco.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lenco على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Lenco هو بنك رقمي متعدد العملات للشركات في أفريقيا. مع Lenco، يمكن لمنافذ البيع بالتجزئة وشركات الضيافة والشركات الناشئة الدفع بسهولة للبائعين والموردين وإجراء عمليات الدفع عبر الحدود مع إمكانية الوصول إلى رأس مال النمو.

الموقع الإلكتروني: lenco.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lenco. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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