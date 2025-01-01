بدائل - Legito

Microsoft Word Online
word.cloud.microsoft
تطبيق Microsoft Word Online يتيح معالجة النصوص والتعاون عبر الإنترنت، حفظ المستندات في OneDrive ومشاركتها مع الآخرين.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf هو محرر LaTeX قائم على السحابة لتسهيل كتابة وتحرير المستندات العلمية بالتعاون بين عدة مستخدمين.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة يجمع بين وظائف المعالجة النصية وجداول البيانات وقواعد البيانات في منصة واحدة لدعم التعاون وإدارة المشاريع.
DocuSign
docusign.com
ديكوساين هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا وإدارتها، مما يتيح للمستخدمين إرسالها وتوقيعها بأمان من أي جهاز في أي وقت.
iLovePDF
ilovepdf.com
تطبيق iLovePDF يوفر أدوات متعددة لإدارة ملفات PDF، مثل التحرير والدمج والتقسيم والتحويل والضغط، مما يسهّل التعامل مع المستندات.
Zoho Sheet
zoho.com
تطبيق ورقة Zoho يتيح تنظيم البيانات، ومشاركة التقارير، وتحليل البيانات عبر الإنترنت، مع دعم تحرير مشترك وتطبيقات للهواتف الذكية.
Zoho Writer
zoho.com
زوهو كاتب هو تطبيق معالجة نصوص يسمح بإنشاء وتحرير المستندات والتعاون فيها بسهولة عبر الأجهزة المختلفة.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder هو برنامج لإدارة إنتاج الفيديو والأفلام، يسهل كتابة السيناريوهات، وتنظيم المشاهد، وإدارة الجدول الزمني والموارد.
Clio
clio.com
CLIO هو برنامج لإدارة الممارسات القانونية، يوفر أدوات لتنظيم المستندات، الفواتير، والتفاعلات مع العملاء بشكل آمن وفعال.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet هو برنامج كتابة سيناريو سحابي يتيح التعاون الفوري بين الكتاب مع ميزات الدعم الذكي لتحسين النصوص.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
Craft
craft.do
Craft هو تطبيق لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات يساعد الفرق على التعاون وتنظيم الأفكار والمهام بشكل فعال.
DocHub
dochub.com
تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هو برنامج لإدارة المستندات يسمح بإنشاء، إرسال، وتوقيع المستندات الرقمية مع ميزات تتضمن توقيعات إلكترونية وأتمتة سير العمل.
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF هي أداة لتحرير وإدارة ملفات PDF تشمل تحويل، دمج، مقارنة وتوقيع المستندات بطريقة سهلة الاستخدام.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf هو تطبيق لإدارة وثائق PDF عبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين تحويل وتقليل وتحرير وتوقيع الملفات بسهولة، مع دعم للتكامل مع خدمات التخزين السحابي.
Lark
larksuite.com
Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt هو تطبيق يتيح للقراء اكتشاف وقراءة روايات جديدة من مؤلفين مستقلين مجانًا، مع دعم للكتاب في خطواتهم نحو النشر.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.
Xodo
xodo.com
Xodo هو تطبيق لتحرير، تعليق، وتوقيع ملفات PDF، ويسمح بمشاركتها على أجهزة متعددة، مما يسهل إدارة الوثائق.
Zoho Docs
zoho.com
تطبيق Zoho Docs يوفر إدارة مستندات آمنة وتعاونية، يتيح للمستخدمين إنشاء، تعديل، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter هو حل عبر الإنترنت يستخدم كجهاز لتوجيه النص، يخدم المدونين، الطلاب، المقدمين، رجال الدين، والمحامين.
pdfFiller
pdffiller.com
يقدم PDFFiller أدوات لتحرير مستندات PDF، وإنشاء نماذج، وجمع البيانات، والتوقيع، وإرسال المستندات عبر الفاكس، مما يسهل إدارة الوثائق من أي جهاز.
Nitro
gonitro.com
Nitro هو تطبيق لإدارة مستندات PDF والتوقيعات الإلكترونية مع أدوات للتحرير والتنظيم والتحليل وتحسين سير العمل.
Mathpix Snip
mathpix.com
تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.
Drawboard
drawboard.com
تطبيق Drawboard PDF يتيح للمستخدمين تعديل مستندات PDF بسهولة، مع أدوات رسم وكتابة، وتعاون فعّال، يدعم التفاعل عبر أجهزة مختلفة.
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