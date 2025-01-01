بدائل - Legito

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

word.cloud.microsoft

تطبيق Microsoft Word Online يتيح معالجة النصوص والتعاون عبر الإنترنت، حفظ المستندات في OneDrive ومشاركتها مع الآخرين.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.

Overleaf

Overleaf

overleaf.com

Overleaf هو محرر LaTeX قائم على السحابة لتسهيل كتابة وتحرير المستندات العلمية بالتعاون بين عدة مستخدمين.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.

Coda

Coda

coda.io

Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة يجمع بين وظائف المعالجة النصية وجداول البيانات وقواعد البيانات في منصة واحدة لدعم التعاون وإدارة المشاريع.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

ديكوساين هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا وإدارتها، مما يتيح للمستخدمين إرسالها وتوقيعها بأمان من أي جهاز في أي وقت.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

تطبيق iLovePDF يوفر أدوات متعددة لإدارة ملفات PDF، مثل التحرير والدمج والتقسيم والتحويل والضغط، مما يسهّل التعامل مع المستندات.

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

تطبيق ورقة Zoho يتيح تنظيم البيانات، ومشاركة التقارير، وتحليل البيانات عبر الإنترنت، مع دعم تحرير مشترك وتطبيقات للهواتف الذكية.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

زوهو كاتب هو تطبيق معالجة نصوص يسمح بإنشاء وتحرير المستندات والتعاون فيها بسهولة عبر الأجهزة المختلفة.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Studiobinder هو برنامج لإدارة إنتاج الفيديو والأفلام، يسهل كتابة السيناريوهات، وتنظيم المشاهد، وإدارة الجدول الزمني والموارد.

Clio

Clio

clio.com

CLIO هو برنامج لإدارة الممارسات القانونية، يوفر أدوات لتنظيم المستندات، الفواتير، والتفاعلات مع العملاء بشكل آمن وفعال.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet هو برنامج كتابة سيناريو سحابي يتيح التعاون الفوري بين الكتاب مع ميزات الدعم الذكي لتحسين النصوص.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

Craft

Craft

craft.do

Craft هو تطبيق لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات يساعد الفرق على التعاون وتنظيم الأفكار والمهام بشكل فعال.

DocHub

DocHub

dochub.com

تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc هو برنامج لإدارة المستندات يسمح بإنشاء، إرسال، وتوقيع المستندات الرقمية مع ميزات تتضمن توقيعات إلكترونية وأتمتة سير العمل.

Soda PDF

Soda PDF

sodapdf.com

Soda PDF هي أداة لتحرير وإدارة ملفات PDF تشمل تحويل، دمج، مقارنة وتوقيع المستندات بطريقة سهلة الاستخدام.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf هو تطبيق لإدارة وثائق PDF عبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين تحويل وتقليل وتحرير وتوقيع الملفات بسهولة، مع دعم للتكامل مع خدمات التخزين السحابي.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.

Inkitt

Inkitt

inkitt.com

Inkitt هو تطبيق يتيح للقراء اكتشاف وقراءة روايات جديدة من مؤلفين مستقلين مجانًا، مع دعم للكتاب في خطواتهم نحو النشر.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.

Xodo

Xodo

xodo.com

Xodo هو تطبيق لتحرير، تعليق، وتوقيع ملفات PDF، ويسمح بمشاركتها على أجهزة متعددة، مما يسهل إدارة الوثائق.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

تطبيق Zoho Docs يوفر إدارة مستندات آمنة وتعاونية، يتيح للمستخدمين إنشاء، تعديل، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي.

EasyPrompter

EasyPrompter

easyprompter.com

EasyPrompter هو حل عبر الإنترنت يستخدم كجهاز لتوجيه النص، يخدم المدونين، الطلاب، المقدمين، رجال الدين، والمحامين.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

يقدم PDFFiller أدوات لتحرير مستندات PDF، وإنشاء نماذج، وجمع البيانات، والتوقيع، وإرسال المستندات عبر الفاكس، مما يسهل إدارة الوثائق من أي جهاز.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro هو تطبيق لإدارة مستندات PDF والتوقيعات الإلكترونية مع أدوات للتحرير والتنظيم والتحليل وتحسين سير العمل.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.

Drawboard

Drawboard

drawboard.com

تطبيق Drawboard PDF يتيح للمستخدمين تعديل مستندات PDF بسهولة، مع أدوات رسم وكتابة، وتعاون فعّال، يدعم التفاعل عبر أجهزة مختلفة.

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