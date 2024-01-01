بدائل - LEDGERS
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Skrill
skrill.com
إجراء عمليات دفع وتحويلات مالية دولية سريعة وآمنة. من المراهنة والتداول إلى التسوق والألعاب، يجعل Skrill إدارة أموالك أمرًا بسيطًا.
Razorpay
razorpay.com
بوابة الدفع عبر الإنترنت للهند مع واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها وإجراءات التكامل والأمان القوي ولوحة التحكم القوية
Neteller
neteller.com
قم بالتسجيل للحصول على حساب NETELLER مجاني للحصول على طريقة أسرع وأكثر أمانًا لإرسال الأموال واستلامها عبر الإنترنت. اكتشف محفظتنا الإلكترونية الحائزة على جوائز اليوم.
GoCardless
gocardless.com
لوحة تحكم GoCardless هي المكان الذي يمكنك من خلاله إدارة العملاء وإعداد الخطط وتلقي مدفوعات الخصم المباشر.
Mollie
mollie.com
ابدأ في تنمية أعمالك باستخدام Mollie Payments: ✓ قبول المدفوعات خلال 15 دقيقة ✓ التسعير الصادق ✓ جميع طرق الدفع الرائدة. احصل على أموالك الآن »
Xendit
xendit.co
قبول وإرسال المدفوعات بسهولة. Xendit هي بوابة دفع رائدة في إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا. من خلال عملية تكامل واحدة، يمكنك تمكين شركتك من قبول المدفوعات في إندونيسيا والفلبين. بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويل المصرفي والمزيد.
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
PaySimple
paysimple.com
قم بتسجيل الدخول إلى حساب PaySimple الخاص بك. ليس لديك حساب؟ قم بالتسجيل لبدء قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة إعداد الفواتير والفواتير، وإنشاء قاعدة بيانات آمنة للعملاء.
Poynt
poynt.com
Poynt by GoDaddy: حل الدفع الشامل من Omnicommerce. Poynt عبارة عن منصة للتجارة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والتطبيقات، مما يمكّن التجار من خلال التكنولوجيا لتحويل أعمالهم.
Cashfree
cashfree.com
المدفوعات للهند الرقمية. الطريقة الأسرع والأسهل لتحصيل المدفوعات وتسديد الدفعات للشركات المتنامية
Checkout.com
checkout.com
يساعد موقع Checkout.com أعمالك على تقديم المزيد من طرق الدفع والعملات لمزيد من العملاء. بطاقة الائتمان وبوابة الدفع البديلة الأفضل في فئتها.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla هي شركة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة فقط توفر نظام دفع عبر الإنترنت وشبكة دفع عبر الهاتف المحمول.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge عبارة عن مجموعة من أدوات تحصيل المدفوعات التي تعمل مباشرة داخل الأنظمة التي يستخدمها عملك بالفعل.
Monnify
monnify.com
Monnify هي بوابة دفع للشركات لقبول المدفوعات من العملاء، إما على أساس متكرر أو لمرة واحدة. تقدم Monnify طريقة أسهل وأسرع وأرخص للشركات للحصول على أموالها على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها باستخدام طرق دفع مريحة للعملاء الذين يتمتعون بأعلى معدلات النجاح التي يمكن الحصول عليها في نيجيريا. ي...
Trustly Personal
trustly.com
مدفوعات بنكية خالية من المتاعب. طريقة أسهل وأكثر أمانا للدفع. قم بإجراء أو تلقي المدفوعات عبر الإنترنت مباشرة من حسابك المصرفي. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى البنك الذي تتعامل معه من موقع/تطبيق التاجر في لمح البصر. لا يوجد تطبيق للتنزيل، ولا إدخالات يدوية، ولا يوجد حساب لإنشاءه.
Rapyd
rapyd.net
قامت Rapidd، وهي منظمة عالمية للتكنولوجيا المالية، بإنشاء شبكة دفع عالمية رائدة على مستوى العالم تسمح للشركات بدمج طرق الدفع المحلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Adyen
adyen.com
المدفوعات والبيانات والإدارة المالية الشاملة في حل واحد. تعرف على منصة التكنولوجيا المالية التي تساعدك على تحقيق طموحاتك بشكل أسرع.
Truevo
truevo.com
Truevo is a licensed acquirer and fintech company serving businesses across Europe. We focus on providing end-to-end payment solutions that deliver higher acceptance rates, faster transaction speeds and optimal security. We understand that each business is unique, and our diverse range of products, ...
Tranzzo
tranzzo.com
We went above and beyond to ensure reliable online payments so that businesses can focus on more important things. We develop solutions and technologies to let users pay online wherever they want.
Teya
teya.com
We build tools to unlock hassle-free payments, better business management, new and returning customers, all on fair terms. Our all-in-one offering is designed to simplify the everyday and unlock growth potential, to free them from the stuff that takes the joy out of doing business. We're building a ...
Finix
finix.com
المدفوعات مصممة لتوسيع نطاق عملك. قم بإنشاء تجربة دفع سلسة تعزز مشاركة العملاء، باستخدام حلنا الشامل. يمكنك التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الموثوقة والبديهية والميزات المريحة الجاهزة. قم بإدارة عمليات الدفع باستخدام أدوات تحسين الإنتاجية فيما يتعلق بالرسوم والامتثال وغير ذلك الكثير.
Tegro
tegro.money
Online payments for business Accepting payments from abroad in any currency Fast connection and high payments' conversion Free alternative to commom online cashboxes More than 40 ready-made modules for CMS and CRM Withdrawal of funds to the current account the next day Mass payouts PCI DSS payment s...
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe is the modern and reliable payments platform that lets your customers pay how, when and where they want. Accept cash, debit, credit, ACH and mobile-first payment methods including Apple Pay and Google Pay — all with a single platform. PayNearMe builds innovative technology with an emphasis...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit is your one stop shop for all things online payments. It handles different payment options, provides an immediate connection and has robust smart features to enable smooth transactions. You'll find it easy and intuitive no matter what kind of device you're using - not just desktop but table...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay is an international payment platform which helps monetize your marketplace, online storefront and subscription service in a few clicks
Jumbula
jumbula.com
Jumbula is an innovative provider of online registration, payment, and class/camp management systems designed to streamline the administrative tasks for programs ranging from after-school activities to sports camps and beyond. Established to simplify and enhance the operational efficiency of educati...
PayDo
paydo.com
PayDo هي شركة EMI خاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة وMSB مرخصة من كندا. نحن نقدم رقم IBAN متعدد العملات، ومعالجة عالمية، وحلول التاجر، والمدفوعات الجماعية وإصدار بطاقات الشركات في حساب أعمال واحد، ولوحة تحكم واحدة، واتفاقية واحدة، وواجهة برمجة تطبيقات واحدة. يمكنك الوصول إلى إمكانات الدفع العالمية با...