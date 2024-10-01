بدائل - Leave Dates
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Calamari
calamari.io
كالاماري يساعدك في إدارة الإجازات وتتبع الحضور. يقوم بأتمتة حساب PTO. طرق عديدة لتسجيل الدخول/الخروج. متكامل مع Google Apps وSlack وJira وOffice 365
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
PayFit
payfit.com
PayFit عبارة عن منصة سحابية متكاملة لكشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية، تقدم لك أفضل ما في الاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات واستخدام برامج الرواتب، في حل واحد. إنه حل آلي يوفر الكثير من الوقت ويزيل الأخطاء المتعلقة بكشوف المرتبات؛ يقوم تلقائيًا بإنشاء كشوف مرتبات موظفيك في التواريخ التي اخت...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها ...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS هو البرنامج الرائد لكشوف المرتبات للموارد البشرية في الهند. قم بأتمتة حسابات الرواتب وPF وTDS من خلال نظام كشوف مرتبات الموارد البشرية سهل الاستخدام. الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية الآن!
Skello
skello.io
Skello هي شركة أوروبية لها مهمة واحدة: إعادة اختراع العمل المتناوب من خلال حل تعاوني يمكّن الفريق بأكمله من التوقع والتنظيم والتواصل بشكل أفضل. باختصار، Skello هو حل لإدارة القوى العاملة لأماكن العمل القائمة على الورديات والذي يمكّن الفرق من معالجة متاعب الجدولة المعقدة. بالنسبة للمديرين، يعمل Skell...
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوا...
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR عبارة عن منصة برمجيات ذكية وحديثة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للحضور وضبط الوقت وكشوف المرتبات وإدارة بيانات الموظفين. أخبرنا بما تحتاجه وسنتولى الباقي. الوصول إلى جميع المعلومات التي تحتاجها في أي وقت وفي أي مكان. تساعد شركة SunFish DataOn Philippines, Inc. وGreatDay HR الشركات على أ...
Bizneo
bizneo.com
برامج الموارد البشرية البسيطة. للشركات المتطلبة. بغض النظر عن حجم شركتك الكبيرة أو الصغيرة، ستأخذ Bizneo HR إدارة المواهب الخاصة بك إلى المستوى التالي.
greytHR
greythr.com
منصة greytHR عبارة عن مجموعة من حلول الموارد البشرية السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). فهو يوفر أدوات إنتاجية لإدارة أفضل للأشخاص وعمليات موارد بشرية أبسط وتقديم خدمات الموارد البشرية بشكل احترافي. تؤدي بوابة الموظف للمدير والخدمة الذاتية للموظف إلى مشاركة أفضل للموظفين وتوفير الوقت بشكل ع...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • ...
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة...
Trackabi
trackabi.com
يعد Trackabi برنامجًا ممتازًا لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL وجدولة إجازات الموظفين وتتبع مسار GPR وإعداد تقرير الوقت وتخطيط المشروع وتقديره وإعداد الفواتير وإدارة الدفع. يركز Trackabi على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يجعل Trackabi تتبع الوقت فعالاً وجذابًا ب...
Papershift
papershift.com
يساعدك Papershift على إدارة وأتمتة تخطيط دوران الموظفين وإدارة الإجازات وتتبع وقت الموظفين على السحابة. مع أكثر من 200.000 مستخدم، يعد Papershift أكثر برامج تخطيط القوى العاملة شهرة في أوروبا.
BrioHR
briohr.com
الكل في واحد منصة إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد منصة إدارة الموارد البشرية لدينا الشركات على رقمنة جميع وظائف الموارد البشرية على الفور عبر رحلة الموظف الكاملة، كل ذلك في مكان واحد: - اكتساب المواهب: قم بالرقمنة والتعاون في عمليات التوظيف باستخدام ATS (نظام تتبع مقدم الطلب...
Cocoon
cocoon.com
Cocoon عبارة عن منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات للحصول على تجربة إجازة سلسة وأكثر تعاطفاً للموظفين. مرحبًا بكم في العصر الحديث لإجازة الموظفين. اترك برنامج الإدارة الذي يعمل على أتمتة تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات لفرق الأشخاص وموظفيهم.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل...
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات ...
Craze
crazehq.com
الكل في واحد للموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة. يستخدم المؤسسون الطموحون برنامج Craze لإدارة شركاتهم دون أي ضغوط. نحن نعتني تلقائيًا بالموارد البشرية وكشوف المرتبات والامتثال حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة ت...
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا با...
Onfolk
onfolk.com
كشوف المرتبات في المملكة المتحدة، آلية لتوفير الوقت. الطريقة البسيطة والفعالة والخالية من الأخطاء لدفع رواتب فريقك. دفع الرواتب في دقائق، وتسعير بسيط، ودعم الخبراء.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
قم بتبسيط إدارة الموارد البشرية الخاصة بك مع HealthBoxHR. تتيح لك منصتنا إدارة كشوف المرتبات والإجازات المرضية والجداول الزمنية والمزيد، كل ذلك في مكان واحد مناسب. انضم إلى أكثر من مليون مستخدم راضٍ وشاهد كيف يمكن أن يساعدك HealthBoxHR في توفير الوقت وتقليل التكاليف وتحسين عمليات الموارد البشرية لدي...
PieTrack
pietrack.com
Pietrack هو تطبيق ويب وسطح مكتب للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تتضمن المنصة الموارد البشرية (إدارة الإجازات، وكشوف المرتبات، والاجتماعات، وما إلى ذلك)، وإدارة المشاريع (إدارة المهام، وتطبيق التعقب لتثبيت وتشغيل المشاريع، واجتماعات المشروع، ومستندات المشروع، وما إلى ذلك)، والمبيعات (تتبع العملاء المح...
Vacation Tracker
vacationtracker.io
يعد Vacation Tracker حلاً مبسطًا لإدارة الإجازات يتكامل بسلاسة مع أدوات التعاون الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams وGoogle Workspace، أو يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال البريد الإلكتروني للعمل. فهو يبسط عملية تتبع الإجازة مدفوعة الأجر (PTO) ببضع نقرات فقط، مما يعزز الشفافية والرؤية في الوقت الفعلي ل...
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic هو مخطط إجازات الموظفين البسيط للغاية الذي يستخدمه أكثر من 150.000 شخص لتنظيم إجازاتهم من العمل. إنها الطريقة عبر الإنترنت والجوال وغير الورقية لإدارة إجازات الموظفين والتي تتخلص من نماذج العطلات وجداول البيانات.