LeaseQuery هو برنامج محاسبة الإيجار المعتمد والمعتمد من CPA والذي يضمن الامتثال لمعايير ASC 842 وGASB 87 وIFRS 16.

الموقع الإلكتروني: secure.leasequery.com

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