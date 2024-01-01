LearnWithHasan

LearnWithHasan

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الموقع الإلكتروني: learnwithhasan.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LearnWithHasan على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حسن أبو الحسن هو شخص مهتم بالكمبيوتر منذ أن كان طفلاً. بدأ حسن العمل عبر الإنترنت وأنشأ العديد من المنتجات عبر الإنترنت قبل أن يبدأ H-educate. لقد أصبح H-Educate منذ ذلك الحين ناجحًا جدًا ولديه ما يقرب من مليون مشترك على Youtube! لقد أنشأ الآن دورات تدريبية مثل Build and Sell API's في محاولة لمساعدة متابعيه على جني الأموال من بيع واجهات برمجة التطبيقات. يساعدك LearnWithHasan في استراتيجيات الأعمال والتسويق الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وPython والأتمتة.

الموقع الإلكتروني: learnwithhasan.com

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