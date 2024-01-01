حسن أبو الحسن هو شخص مهتم بالكمبيوتر منذ أن كان طفلاً. بدأ حسن العمل عبر الإنترنت وأنشأ العديد من المنتجات عبر الإنترنت قبل أن يبدأ H-educate. لقد أصبح H-Educate منذ ذلك الحين ناجحًا جدًا ولديه ما يقرب من مليون مشترك على Youtube! لقد أنشأ الآن دورات تدريبية مثل Build and Sell API's في محاولة لمساعدة متابعيه على جني الأموال من بيع واجهات برمجة التطبيقات. يساعدك LearnWithHasan في استراتيجيات الأعمال والتسويق الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وPython والأتمتة.

الموقع الإلكتروني: learnwithhasan.com

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