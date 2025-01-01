بدائل - LearnSmarter.ai

Kami
kamiapp.com
تطبيق كامي هو أداة لتعليق PDF تساعد المعلمين والطلاب على إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي ومشترك، مع توفير تكاليف الطباعة.
Glean
glean.co
تطبيق Glean يساعد الطلاب على الدراسة بفعالية من خلال التقاط المحتوى من المحاضرات وتنظيم الملاحظات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم.
Heptabase
heptabase.com
Heptabase هو تطبيق لتدوين الملاحظات يساعد المستخدمين على فهم المعلومات المعقدة من خلال الرسوم البيانية والربط بين الأفكار.
Anatomy.app
anatomy.app
Anatomy.app هو تطبيق عبر الإنترنت يوفر رسومات ثلاثية الأبعاد معلومات واضحة لدعم تعلم التشريح البشري وتعزيز فهم الطلاب والأساتذة.
Sentral
sentral.com.au
تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.
MagicSchool
magicschool.ai
MagicSchool هي منصة تعليمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم المعلمين وتحسين تعلم الطلاب من خلال أدوات تخطيط الدروس والتقييم والتواصل.
CourseKey
coursekey.com
CourseKey هو تطبيق تعليمي يسهل الوصول إلى الدورات التدريبية وموارد التعلم، مما يساعد المستخدمين على إدارة تقدمهم وتعزيز تجربتهم التعليمية.
Screentime
screentimelabs.com
Screentime هو تطبيق للتحكم الأبوي يتيح لك إدارة وقت استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
Securly
securly.com
تطبيق Securly هو أداة تصفية ومراقبة ويب لحماية الطلاب من المحتوى غير المناسب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.
Storypark
storypark.com
Storypark هي منصة لإدارة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تدعم توثيق التعلم والتواصل بين المعلمين والأسر وخطط المناهج.
Rosh Review
roshreview.com
Rosh Review هو تطبيق تعليمي شامل يساعد المهنيين الطبيين على التحضير لامتحانات مجلس الإدارة من خلال أسئلة تفصيلية ودروس مباشرة.
Jobs In Education
jobsineducation.net
تطبيق وظائف التعليم يسهل عملية التوظيف للمؤسسات التعليمية والباحثين عن عمل من خلال منصة مركزية لتقديم طلبات العمل وإدارة عمليات التوظيف.
Echo360
echo360.com
ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.
UniversityCube
universitycube.net
UniversityCube هو منصة أكاديمية تسهل استكشاف الجامعات والدورات، يوفر أدوات للتعاون وتدوين الملاحظات والمساعدة في الكتابة.
Amira Learning
amiralearning.com
تطبيق Amira Learning هو مساعد قراءة ذكي يستمع للطلاب أثناء قراءتهم ويقدم دعمًا مخصصًا لتعزيز مهارات القراءة والفهم.
Chamera
chamera.com
تطبيق Chamera يتيح إنشاء بطاقات هوية رقمية للطلاب بسرعة وسهولة، مع خيارات تخصيص متعددة، ويتوفر مجاناً على نظامي أندرويد وآي أو إس.
Solfeg.io
solfeg.io
Solfeg.io هو تطبيق تعليمي للموسيقى يساعد الطلاب على تعلم العزف والغناء لأغاني شهيرة باستخدام القيثارة، البيانو، والجيتار.
TeacherMatic
teachermatic.com
TeacherMatic هو تطبيق يساعد المعلمين على إدارة عبء العمل بشكل أكثر كفاءة من خلال أتمتة المهام اليومية، مما يعزز من عملية التعليم والتعلم.
Learnie
mylearnie.com
Learnie هي منصة تعليمية تتيح للمستخدمين مشاركة مهاراتهم ومعارفهم من خلال التعلم المجتمعي، مع توفير مسارات تعليمية شخصية وتجارب تفاعلية.
StoryJumper
storyjumper.com
StoryJumper هو تطبيق يتيح للطلاب والمعلمين والآباء التعاون لإنشاء ونشر كتب القصص بسهولة، مما يعزز التعبير الإبداعي في شكل رقمي.
Homer
learnwithhomer.com
Homer هو تطبيق تعليمي للأطفال من 2 إلى 8 سنوات، يقدم أنشطة ودروس مخصصة لتعزيز مهارات القراءة والكتابة والرياضيات.
CVGist
cvgist.com
تطبيق CVGIST يساعد المستخدمين في إنشاء سير ذاتية فعالة بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويضمن توافقها مع أنظمة تتبع المتقدمين.
Radvix
radvix.io
تطبيق Radvix يدعم التعاون البحثي في البيئات الأكاديمية والصناعية، ويوفر منصة مركزية لإدارة الاتصالات والبيانات المتعلقة بالمشاريع.
BloomBoard
bloomboard.com
BloomBoard هو منصة تعليمية تدعم تطوير المعلمين من خلال الشهادات الدقيقة، وتحسين نتائج التعلم عبر أدوات التحليل والتطوير المهني.
VerifyEd
verifyed.io
تطبيق VerifyEd يسهل عمليات التحقق من الشهادات والاعتمادات التعليمية والمهنية، مما يعزز الثقة والأصالة باستخدام تقنية البلوكشين.
uQualio
uqualio.com
uQualio تطبيق يقدم منصة لإنشاء دورات تدريبية عبر الإنترنت باستخدام الفيديو، مما يسهل الوصول إليها والتفاعل معها من أي مكان.
Flip Jungle
flipjungle.com
فليب جانغل هو تطبيق تفاعلي للأطفال يتعلمون ويستكشفون العالم باستخدام شخصيات مشهورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في بيئة آمنة وممتعة.
Komodo
komodowellbeing.com
كومودو هو تطبيق يوفر حلاً كاملاً للمدارس المستقلة لمساعدتها في بناء استراتيجيات الرفاهية وقياس فعاليتها لتحسين بيئة الطلاب.
Dublieu
dublieu.com
تطبيق دابيليو يساعد الطلاب في المدارس والجامعات على العثور على فرص مثل المسابقات، النماذج الدولية، الزمالات، هاكاثونات، اختبارات، وتدريبات مجاناً.
BiblioTech
bexarbibliotech.org
يعد تطبيق بيبليوتيك كسبوتيفاي للكتب الدراسية، حيث يوفر لطلاب الجامعات جميع الكتب المطلوبة، في أي وقت، على أي جهاز، مقابل اشتراك شهري بسيط.
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