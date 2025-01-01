بدائل - LearnSmarter.ai

Kami

Kami

kamiapp.com

تطبيق كامي هو أداة لتعليق PDF تساعد المعلمين والطلاب على إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي ومشترك، مع توفير تكاليف الطباعة.

Glean

Glean

glean.co

تطبيق Glean يساعد الطلاب على الدراسة بفعالية من خلال التقاط المحتوى من المحاضرات وتنظيم الملاحظات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم.

Heptabase

Heptabase

heptabase.com

Heptabase هو تطبيق لتدوين الملاحظات يساعد المستخدمين على فهم المعلومات المعقدة من خلال الرسوم البيانية والربط بين الأفكار.

Anatomy.app

Anatomy.app

anatomy.app

Anatomy.app هو تطبيق عبر الإنترنت يوفر رسومات ثلاثية الأبعاد معلومات واضحة لدعم تعلم التشريح البشري وتعزيز فهم الطلاب والأساتذة.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.

MagicSchool

MagicSchool

magicschool.ai

MagicSchool هي منصة تعليمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم المعلمين وتحسين تعلم الطلاب من خلال أدوات تخطيط الدروس والتقييم والتواصل.

CourseKey

CourseKey

coursekey.com

CourseKey هو تطبيق تعليمي يسهل الوصول إلى الدورات التدريبية وموارد التعلم، مما يساعد المستخدمين على إدارة تقدمهم وتعزيز تجربتهم التعليمية.

Screentime

Screentime

screentimelabs.com

Screentime هو تطبيق للتحكم الأبوي يتيح لك إدارة وقت استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

Securly

Securly

securly.com

تطبيق Securly هو أداة تصفية ومراقبة ويب لحماية الطلاب من المحتوى غير المناسب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

Storypark

Storypark

storypark.com

Storypark هي منصة لإدارة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تدعم توثيق التعلم والتواصل بين المعلمين والأسر وخطط المناهج.

Rosh Review

Rosh Review

roshreview.com

Rosh Review هو تطبيق تعليمي شامل يساعد المهنيين الطبيين على التحضير لامتحانات مجلس الإدارة من خلال أسئلة تفصيلية ودروس مباشرة.

Jobs In Education

Jobs In Education

jobsineducation.net

تطبيق وظائف التعليم يسهل عملية التوظيف للمؤسسات التعليمية والباحثين عن عمل من خلال منصة مركزية لتقديم طلبات العمل وإدارة عمليات التوظيف.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.

UniversityCube

UniversityCube

universitycube.net

UniversityCube هو منصة أكاديمية تسهل استكشاف الجامعات والدورات، يوفر أدوات للتعاون وتدوين الملاحظات والمساعدة في الكتابة.

Amira Learning

Amira Learning

amiralearning.com

تطبيق Amira Learning هو مساعد قراءة ذكي يستمع للطلاب أثناء قراءتهم ويقدم دعمًا مخصصًا لتعزيز مهارات القراءة والفهم.

Chamera

Chamera

chamera.com

تطبيق Chamera يتيح إنشاء بطاقات هوية رقمية للطلاب بسرعة وسهولة، مع خيارات تخصيص متعددة، ويتوفر مجاناً على نظامي أندرويد وآي أو إس.

Solfeg.io

Solfeg.io

solfeg.io

Solfeg.io هو تطبيق تعليمي للموسيقى يساعد الطلاب على تعلم العزف والغناء لأغاني شهيرة باستخدام القيثارة، البيانو، والجيتار.

TeacherMatic

TeacherMatic

teachermatic.com

TeacherMatic هو تطبيق يساعد المعلمين على إدارة عبء العمل بشكل أكثر كفاءة من خلال أتمتة المهام اليومية، مما يعزز من عملية التعليم والتعلم.

Learnie

Learnie

mylearnie.com

Learnie هي منصة تعليمية تتيح للمستخدمين مشاركة مهاراتهم ومعارفهم من خلال التعلم المجتمعي، مع توفير مسارات تعليمية شخصية وتجارب تفاعلية.

StoryJumper

StoryJumper

storyjumper.com

StoryJumper هو تطبيق يتيح للطلاب والمعلمين والآباء التعاون لإنشاء ونشر كتب القصص بسهولة، مما يعزز التعبير الإبداعي في شكل رقمي.

Homer

Homer

learnwithhomer.com

Homer هو تطبيق تعليمي للأطفال من 2 إلى 8 سنوات، يقدم أنشطة ودروس مخصصة لتعزيز مهارات القراءة والكتابة والرياضيات.

CVGist

CVGist

cvgist.com

تطبيق CVGIST يساعد المستخدمين في إنشاء سير ذاتية فعالة بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويضمن توافقها مع أنظمة تتبع المتقدمين.

Radvix

Radvix

radvix.io

تطبيق Radvix يدعم التعاون البحثي في البيئات الأكاديمية والصناعية، ويوفر منصة مركزية لإدارة الاتصالات والبيانات المتعلقة بالمشاريع.

BloomBoard

BloomBoard

bloomboard.com

BloomBoard هو منصة تعليمية تدعم تطوير المعلمين من خلال الشهادات الدقيقة، وتحسين نتائج التعلم عبر أدوات التحليل والتطوير المهني.

VerifyEd

VerifyEd

verifyed.io

تطبيق VerifyEd يسهل عمليات التحقق من الشهادات والاعتمادات التعليمية والمهنية، مما يعزز الثقة والأصالة باستخدام تقنية البلوكشين.

uQualio

uQualio

uqualio.com

uQualio تطبيق يقدم منصة لإنشاء دورات تدريبية عبر الإنترنت باستخدام الفيديو، مما يسهل الوصول إليها والتفاعل معها من أي مكان.

Flip Jungle

Flip Jungle

flipjungle.com

فليب جانغل هو تطبيق تفاعلي للأطفال يتعلمون ويستكشفون العالم باستخدام شخصيات مشهورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في بيئة آمنة وممتعة.

Komodo

Komodo

komodowellbeing.com

كومودو هو تطبيق يوفر حلاً كاملاً للمدارس المستقلة لمساعدتها في بناء استراتيجيات الرفاهية وقياس فعاليتها لتحسين بيئة الطلاب.

Dublieu

Dublieu

dublieu.com

تطبيق دابيليو يساعد الطلاب في المدارس والجامعات على العثور على فرص مثل المسابقات، النماذج الدولية، الزمالات، هاكاثونات، اختبارات، وتدريبات مجاناً.

BiblioTech

BiblioTech

bexarbibliotech.org

يعد تطبيق بيبليوتيك كسبوتيفاي للكتب الدراسية، حيث يوفر لطلاب الجامعات جميع الكتب المطلوبة، في أي وقت، على أي جهاز، مقابل اشتراك شهري بسيط.

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