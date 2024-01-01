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Power growth with intelligent retail. The Leap platform launches and operates insight-driven retail stores with better performance and less risk.

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