Leap

Leap

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الموقع الإلكتروني: leapinc.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Leap على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Power growth with intelligent retail. The Leap platform launches and operates insight-driven retail stores with better performance and less risk.

الموقع الإلكتروني: leapinc.com

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