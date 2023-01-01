بدائل - Lead Forensics
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. بناء والتعامل مع الشبكة المهنية. الوصول إلى المعرفة والأفكار والفرص.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Seamless.AI
seamless.ai
أداة المبيعات المصنفة رقم 1 للاتصالات المباشرة بين الشركات وأرقام الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني. أكثر من 300.000 من مسؤولي المبيعات يستخدمون Seamless.AI لتوليد عملاء محتملين للمبيعات.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
Bombora
bombora.com
ابحث عن الشركات المستعدة للشراء قبل منافسيك. تواصل وبيع باستخدام بيانات النوايا الأكثر شمولاً ومتوافقة مع الخصوصية في الصناعة.
Intentsify
intentsify.io
ما الذي نفعله؟ توفر Intentsify للمؤسسات التي تتعامل مع الشركات معلومات أكثر دقة وشمولاً عن نوايا المشتري في السوق اليوم، بالإضافة إلى حلول للعمل بناءً على تلك المعلومات. كيف نفعل ذلك: من خلال تقديم وتفعيل بيانات النوايا الدقيقة الخاصة بالجيل التالي، تحدد منصة تنشيط الذكاء من Intentsify الشركات التي ...
CANDDi
canddi.com
98% من العملاء المحتملين الذين يزورون موقع الويب الخاص بك لن يتواصلوا معك أبدًا. ماذا لو كان بإمكانك التعرف على هؤلاء الأشخاص والتواصل معهم وإبرام الصفقة؟ CANDDi هي أداة لتتبع زوار موقع الويب تساعد في الكشف عن الشركات والأفراد الذين يتصفحون موقع الويب الخاص بك. نحن نتجاوز مجرد "التتبع على مستوى الشر...
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
Albacross
albacross.com
بيانات نوايا الطرف الأول لفهم جمهورك، والكشف عن العملاء المحتملين غير المرئيين، وإثراء كل سجل لزيادة كفاءة التسويق والمبيعات.
N.Rich
nrich.ai
تعزيز خط الأنابيب الخاص بك مع الحفاظ على الميزانية. ابحث عن حسابات ICP ذات نية شراء مؤكدة، وقم بتنشيطها باستخدام الإعلانات الرقمية عبر القنوات، وقم بتوصيل الحسابات الساخنة إلى المبيعات.
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
UpLead
uplead.com
قم بالوصول إلى قاعدة بيانات B2B الدقيقة والحقيقية لدينا لدفع النمو. من خلال التحقق من البريد الإلكتروني المدمج، تعد UpLead الشركة الرائدة في مجال بيانات الاتصال التجارية عالية الجودة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام اليوم!