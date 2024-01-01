Le News

Le News

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الموقع الإلكتروني: lenews.ch

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسد صحيفة Le News فجوة في وسائل الإعلام السويسرية المحلية للعديد من المتحدثين باللغة الإنجليزية الذين يعيشون ويزورون سويسرا. نحن نهدف إلى تقديم معلومات وأخبار جذابة ومفيدة تهم أولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء سويسرا أينما أتوا.

الموقع الإلكتروني: lenews.ch

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