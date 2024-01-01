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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LawVu على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتيح منصتنا المتصلة المتكاملة لفريقك القانوني إدارة جميع الأمور والعقود والعمليات القانونية. توقف عن التنقل بين الأدوات لإدارة عقودك وأمورك وإنفاقك. مساحة العمل القانونية في LawVu هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها لإعداد فريقك لتحقيق النجاح ودفع الأعمال إلى الأمام.

الموقع الإلكتروني: lawvu.com

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