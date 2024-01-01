Lawgeex

Lawgeex

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الموقع الإلكتروني: lawgeex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lawgeex على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل منصة Lawgeex المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة وتسريع التعاقد، مما يمكّن الفرق القانونية من تفريغ العمل الروتيني وإعادة التركيز على المزيد من القضايا الإستراتيجية. توفر Lawgeex إمكانية الوصول السريع إلى القيمة من حيث الوقت وتوفر وحدات لأتمتة دورة حياة العقد، بما في ذلك الصياغة والتفاوض والاستخراج والتخزين. لقد تم الاعتراف بـ Lawgeex من قبل Gartner وHBO’s VICE كقوة رائدة في جلب الابتكارات والتكنولوجيا القوية إلى عالم القانون. تثق العشرات من شركات Fortune 500 وGlobal 2000 في Lawgeex لمساعدتها على تعظيم قيمة مواردها البشرية مع تقليل المخاطر والتكلفة.

الموقع الإلكتروني: lawgeex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lawgeex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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