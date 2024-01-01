Lasting ERP

Lasting ERP

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الموقع الإلكتروني: lastingerp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lasting ERP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LERP هو حل ERP سحابي رائد في السوق، ومتكامل مع المحاسبة وإدارة علاقات العملاء والمخزون والإنتاج وإدارة الموارد البشرية. تهدف حزمة برامج LERP إلى معالجة الصعوبات الصريحة في الصناعة التي يواجهها المصنعون والتجار. مهمتنا هي التغيير وسهولة استخدام عملية الأعمال التي تبني مجموعة كاملة من الأدوات لتتوافق مع أي احتياجات عمل وتوجيه مجمل مساعينا الهرمية في هيكلة الجودة المتخصصة الحالية والاعتراف بالعلامة التجارية لرفع مستوى التطوير في الأعمال المركزية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: lastingerp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lasting ERP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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QuickBooks Workforce

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NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

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ECOUNT ERP

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Sage Accounting

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Acumatica

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weclapp

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giobby.com

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Epicor

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