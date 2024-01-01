Lasting ERP

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LERP هو حل ERP سحابي رائد في السوق، ومتكامل مع المحاسبة وإدارة علاقات العملاء والمخزون والإنتاج وإدارة الموارد البشرية. تهدف حزمة برامج LERP إلى معالجة الصعوبات الصريحة في الصناعة التي يواجهها المصنعون والتجار. مهمتنا هي التغيير وسهولة استخدام عملية الأعمال التي تبني مجموعة كاملة من الأدوات لتتوافق مع أي احتياجات عمل وتوجيه مجمل مساعينا الهرمية في هيكلة الجودة المتخصصة الحالية والاعتراف بالعلامة التجارية لرفع مستوى التطوير في الأعمال المركزية.

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