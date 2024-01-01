Lariat Data

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إمكانية الملاحظة لفرق هندسة البيانات. Lariat عبارة عن منصة مراقبة مستمرة لجودة البيانات لاكتشاف أخطاء البيانات قبل أن يفعلها عملاؤك. تأكد من عدم تعطل منتجات البيانات مع تغير منطق الأعمال وبيانات الإدخال والبنية التحتية.

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