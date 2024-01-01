Lariat Data

Lariat Data

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الموقع الإلكتروني: lariatdata.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lariat Data على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إمكانية الملاحظة لفرق هندسة البيانات. Lariat عبارة عن منصة مراقبة مستمرة لجودة البيانات لاكتشاف أخطاء البيانات قبل أن يفعلها عملاؤك. تأكد من عدم تعطل منتجات البيانات مع تغير منطق الأعمال وبيانات الإدخال والبنية التحتية.

الموقع الإلكتروني: lariatdata.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lariat Data. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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