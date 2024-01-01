Lapa Ninja هو معرض يضم أفضل 6312 نموذجًا لمواقع الويب لإلهام التصميم، بالإضافة إلى موارد التصميم المجانية مثل مجموعات واجهة المستخدم والرسوم التوضيحية والأيقونات والمزيد. تتضمن فئات مواقع الويب مواقع الويب ثلاثية الأبعاد، وSaaS، والتجارة الإلكترونية، والوضع المظلم، والوكالة، والمحفظة، والتطبيق، والذكاء الاصطناعي، والجمال، و blockchain، والمدونة، والكتب، والروبوتات، والأعمال التجارية، وCMS، قريبًا، والمجتمع، والشركات، والإبداع، والعملات المشفرة، والثقافة، و اكثر كثير. بالإضافة إلى أمثلة مواقع الويب، يوفر Lapa Ninja قسم "تعلم التصميم" الذي يحتوي على كتب تصميم مجانية ونصائح حول واجهة المستخدم/تجربة المستخدم وأدلة الطباعة والمزيد. يحتوي الموقع أيضًا على قسم "موارد التصميم المجانية" الذي يحتوي على مجموعات مجانية لواجهة المستخدم والرسوم التوضيحية والأيقونات وغيرها من الأصول القابلة للتنزيل للمصممين. تم إنشاء Lapa Ninja لمساعدة المصممين في العثور على الإلهام والتعلم وتحسين مهاراتهم في التصميم. يتم تنسيق المحتوى من أفضل التصميمات على الويب ويتم تحديثه يوميًا. تم عرض Lapa Ninja في Product Hunt بأكثر من 1600 صوت. يمكن للمستخدمين إرسال تصميمات مواقع الويب الخاصة بهم ليتم عرضها على الموقع.

الموقع الإلكتروني: lapa.ninja

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