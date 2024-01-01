بدائل - Landing AI
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص حسب الصورة وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة
Obviously AI
obviously.ai
العملية الكاملة لتشغيل علوم البيانات - بناء خوارزمية التعلم الآلي، وشرح النتائج والتنبؤ بها، معبأة بنقرة واحدة.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch، Lightning fast - منصة للفرق لبناء الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاكل.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
RunLve
web.runlve.com
يقع Runlve في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي. توفر Runlve أدوات علوم البيانات وعمليات MLOs وإدارة البيانات والنماذج لتمكين عملائنا ومجتمعنا من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع مشاريعهم إلى الأمام.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
mindsdb
mindsdb.com
البرمجة اللغوية العصبية داخل قاعدة البيانات الخاصة بك. قم بتطبيق قوة نماذج GPT وHugging Face الخاصة بـ OpenAI على البيانات النصية في قاعدة البيانات الخاصة بك في بضعة أسطر SQL فقط
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Akkio
akkio.com
الذكاء الاصطناعي التنبؤي للمحللين. امنح عملياتك ميزة تنافسية من خلال الرؤى السريعة والتنبؤات السهلة. لا يوجد ترميز مطلوب.
Muse.ai
muse.ai
قوة الفيديو، أصبحت بسيطة بالنسبة لك وللفرق والمبدعين والمؤتمرات والدورات التسويقية. منصة فيديو الكل في واحد لمستقبل الويب.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تأسست في عام 2013. في ديسمبر 2019، أعلنت Dataiku أن CapitalG - صندوق رأس المال الاستثماري للنمو في مرحلة متأخرة والممول من شركة Alphabet Inc. - انضم إلى Dataiku كمستثمر وأنه قد انضم إلى Dataiku كمستثمر. حققت مكانة يونيكورن بقيمة 1.4 مليار دولا...
SuperAnnotate
superannotate.com
يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة ...
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer هي منصة خدمات مشاركة التعدين الرائدة عالميًا، حيث يتم تزويد المستخدمين بمجموعة كاملة من حلول تعدين العملات المشفرة والاستضافة السحابية. إنها أول منصة في العالم توفر قوة حوسبة حقيقية لأصغر 1 تيرا هرتز.
Anaconda
anaconda.com
مع أكثر من 45 مليون مستخدم و250,000 مؤسسة تستخدم المنصة، تعد Anaconda منصة علوم البيانات الأكثر شعبية في العالم وأساس تطوير الذكاء الاصطناعي الحديث. كانت الشركة رائدة في استخدام لغة Python لعلوم البيانات، ودعمت مجتمعها النابض بالحياة، وتواصل إدارة المشاريع مفتوحة المصدر التي تجعل ابتكارات الذكاء الا...
Labellerr
labellerr.com
لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي لرؤية الكمبيوتر لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآل...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...