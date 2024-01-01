بدائل - Lambda
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص حسب الصورة وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Muse.ai
muse.ai
قوة الفيديو، أصبحت بسيطة بالنسبة لك وللفرق والمبدعين والمؤتمرات والدورات التسويقية. منصة فيديو الكل في واحد لمستقبل الويب.
SuperAnnotate
superannotate.com
يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة ...
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
PixLab
pixlab.io
PixLab هي المنصة المستقلة الرائدة للبرامج كخدمة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة برؤية الآلة ومعالجة الوسائط. نحن نساعد المطورين على تنفيذ تطبيقات ذكية باستخدام حزم SDK الخاصة بالويب وغير المتصلة بالإنترنت. تتضمن مجموعة ميزات واجهات برمجة التطبيقات لدينا، على سبيل المثال لا الحصر، مسح جوازات السفر وبط...
Picture to Text
picturetotext.info
استمتع بتجربة تحويل الصور إلى نص بسلاسة باستخدام Picturetotext.info - أسهل طريقة لاستخراج النص من الصور.
Chooch
chooch.ai
تساعد حلول رؤية الكمبيوتر من Chooch الشركات على أتمتة المراجعة المرئية لبيانات الفيديو والصور الخاصة بها لاكتشاف وفهم أهمية العناصر المرئية الأكثر دقة - كل ذلك في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدفع قرارات العمل.
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye هي شركة بحث عن الصور والتعرف عليها. نحن خبراء في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط والشبكات العصبية والتعلم الآلي. مهمتنا هي جعل الصور الخاصة بك قابلة للبحث.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ عبارة عن منصة تقدم تقنيات رؤية الكمبيوتر التي تمكن تطبيقاتك من قراءة العالم وفهمه بشكل أفضل.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشف...
Encord
encord.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.
Dataloop
dataloop.ai
وأخيرًا، حل مصمم للمؤسسات من خلال دليل العلامة التجارية الشامل الخاص بـ Mark AI وإمكانيات تخصيص الذكاء الاصطناعي، نقدم حلاً على مستوى المؤسسة يسمح لك بتشكيل هوية الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله لتلبية متطلبات عملك.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG هي شركة عالمية للمراقبة بالفيديو السحابي تعمل على تبسيط إدارة الفيديو وتجعل الأنظمة قابلة للتطوير بطريقة فعالة من حيث التكلفة. المساعدة في بناء حلول مراقبة فيديو مخصصة وعالمية المستوى لشركات تكامل الأنظمة والأمن والتحكم في الوصول والذكاء الاصطناعي ومراقبة الفيديو والاتصالات وشركات SaaS مع أكثر م...
Imagga
imagga.com
Imagga عبارة عن منصة لواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة والمحلية لوضع علامات تلقائية على الصور والفيديو مخصصة للمطورين والشركات والمؤسسات. تساعد تقنية Imagga الشركات على فهم مجموعات الصور والفيديو الديناميكية واسعة النطاق الخاصة بها. يستخدم حاليًا (اعتبارًا من أكتوبر 2017) أكثر من 11500 مط...
brighter AI
brighter.ai
يوفر الذكاء الاصطناعي الأكثر سطوعًا حلول إخفاء هوية الصور والفيديو استنادًا إلى أحدث تقنيات التعلم العميق. تعمل حلولنا، Precision Blur وDeep Natural Anonymization (DNAT)، على تنقيح الوجوه ولوحات الترخيص ومساعدة الشركات على الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). من...
Capsolver
capsolver.com
يوفر حل رموز التحقق التلقائي من Capsolver الحل الأسرع والأكثر تكلفة لحل رموز التحقق. يمكنك دمجه بسرعة مع برنامجك باستخدام خيار التكامل البسيط الخاص به لتحقيق أفضل النتائج في غضون ثوانٍ. مع نسبة نجاح تصل إلى 99.15%، يستطيع Capsolver الإجابة على أكثر من 10 مليون كلمة التحقق كل دقيقة. وهذا يعني أن التش...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
بناء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. استمتع بتجربة الذكاء الاصطناعي ونموذجه الأولي ونشره باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للإنتاج والتي تعمل في أي مكان.
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX عبارة عن منصة CPaaS للفيديو المباشر والذكاء الاصطناعي العاطفي والصوت والرسائل النصية القصيرة، مما يوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وSDK لمطوري الويب والهواتف المحمولة مع حلول اتصالات متعددة القنوات.