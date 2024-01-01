LAist

LAist

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يغطي أخبار لوس أنجلوس المحلية، والأحداث، والطعام والترفيه؛ تستهدف الشباب في المناطق الحضرية. LAist هو الصديق الموثوق به الذي يوضح لك ما يحدث في منطقتك وسبب أهميته. سرد القصص من داخل أعمق حفرة إلى قمة جبل ويلسون وما بعده. نحن جزء من إذاعة جنوب كاليفورنيا العامة (SCPR)، وهي شبكة إعلامية عامة مدعومة من الأعضاء تعمل في جميع أنحاء المنطقة، وتمتد من سانتا باربرا وصولاً إلى مقاطعتي لوس أنجلوس وأورانج، وصولاً إلى وادي كوتشيلا. تقوم SCPR بإعلام مجتمعاتنا والتفاعل معها عبر الراديو ومن خلال مواقعنا الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والأحداث الحية.

الموقع الإلكتروني: laist.com

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