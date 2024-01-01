LabiDesk

LabiDesk

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: labidesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LabiDesk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LabiDesk هو برنامج مركز مساعدة يحتوي على قنوات دعم متعددة: قاعدة المعرفة، وصندوق البريد الإلكتروني المشترك/نظام التذاكر، وHelpWidget، والدردشة. فهو يساعد في إدارة الطلبات الواردة والإعداد والتواصل مع العملاء. - مركز مساعدة قابل للتخصيص يحتوي على مقالات وأسئلة شائعة للخدمة الذاتية؛ - أداة المساعدة مع الردود التلقائية، لتقليل عدد الطلبات الواردة؛ - صندوق البريد الإلكتروني المشترك/نظام التذاكر للعمل بشكل صحيح وفي الوقت المناسب على مشكلات العملاء؛ - الردود المعلبة/وحدات الماكرو لوكلائك؛ - اتفاقية مستوى الخدمة وأدوار الأقسام والوكلاء والتوجيه.
الفئات:
Business
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: labidesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LabiDesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Siedisk

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