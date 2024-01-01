LabiDesk هو برنامج مركز مساعدة يحتوي على قنوات دعم متعددة: قاعدة المعرفة، وصندوق البريد الإلكتروني المشترك/نظام التذاكر، وHelpWidget، والدردشة. فهو يساعد في إدارة الطلبات الواردة والإعداد والتواصل مع العملاء. - مركز مساعدة قابل للتخصيص يحتوي على مقالات وأسئلة شائعة للخدمة الذاتية؛ - أداة المساعدة مع الردود التلقائية، لتقليل عدد الطلبات الواردة؛ - صندوق البريد الإلكتروني المشترك/نظام التذاكر للعمل بشكل صحيح وفي الوقت المناسب على مشكلات العملاء؛ - الردود المعلبة/وحدات الماكرو لوكلائك؛ - اتفاقية مستوى الخدمة وأدوار الأقسام والوكلاء والتوجيه.

الموقع الإلكتروني: labidesk.com

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