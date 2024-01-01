قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

الأخبار والتحديثات من روزاريو والأرجنتين والعالم. أسسها أوفيديو لاغوس في 15 نوفمبر 1867.

الموقع الإلكتروني: lacapital.com.ar

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ La Capital. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.