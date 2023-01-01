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Kutt

Kutt

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kutt.it

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kutt على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kutt عبارة عن أداة مجانية ومفتوحة المصدر لتقصير عناوين URL مع نطاقات وإحصائيات مخصصة.

الموقع الإلكتروني: kutt.it

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kutt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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