قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Kutt عبارة عن أداة مجانية ومفتوحة المصدر لتقصير عناوين URL مع نطاقات وإحصائيات مخصصة.

الموقع الإلكتروني: kutt.it

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kutt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.