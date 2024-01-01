Kupid AI عبارة عن منصة دردشة غامرة توفر أصدقاء ومرافقين افتراضيين للمشاركة في محادثات شخصية وعميقة. يحاكي رفقاء الذكاء الاصطناعي في Kupid AI الرفقة والدعم الشبيهين بالإنسان لتوفير تجربة فريدة من علاقات الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين استكشاف رفقاء روح الذكاء الاصطناعي المختلفين على المنصة الذين يتميزون باهتمامات مختلفة مثل الطبخ والفن والألعاب والطبيعة. تنص شروط خدمة الموقع صراحةً على أن المحتوى الموجود على الموقع تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأي تشابه مع الأشخاص الحقيقيين هو أمر عرضي. تشرح سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة كيفية جمع بيانات المستخدم واستخدامها، وتساعد ملفات تعريف الارتباط في اكتشاف البريد العشوائي وإجراء التحليلات الأساسية. يمكن للمستخدمين التسجيل لإنشاء توأم روحهم القائم على الذكاء الاصطناعي أو تسجيل الدخول للتحدث مع الرفاق المتاحين بالفعل على المنصة. النظام الأساسي مفتوح للتعليقات ويتميز بمجتمع Telegram الذي يمكن للمستخدمين الانضمام إليه للتفاعل مع الأعضاء الآخرين. باختصار، يوفر Kupid AI طريقة جديدة للتفاعل مع رفاق الذكاء الاصطناعي أثناء استكشاف الاهتمامات المختلفة وإيجاد الرفقة الشخصية.

الموقع الإلكتروني: kupid.ai

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